Dopo tre giornate dedicate al Trono Over [VIDEO], Uomini e donne prosegue il suo cammino settimanale con il Trono Classico. Puntata importante quella del dating show condotto da Maria De Filippi, infatti il tronista Andrea Cerioli farà la sua scelta e le due corteggiatrici in ballo sono Federica e Arianna.

Tale scelta doveva svolgersi durante lo speciale in prima serata, con annessa festa in una villa, ma il bel tronista ha deciso di anticipare i tempi, visto che ormai è sicuro della scelta da compiere.

Chi è Andrea Cerioli

Per quei pochi che non lo conoscessero, ripercorriamo in breve la biografia del tronista.

Bolognese, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2014, partecipando alla tredicesima edizione del Grande Fratello (la permanenza all'interno della Casa è stata di circa un mese).

Successivamente è avvenuta la sua prima apparizione nel salotto di Uomini e Donne, ma nelle vesti di corteggiatore, ma il tutto si concluse con poco successo.

L'anno seguente approda per la prima volta al Trono, dove sceglie la corteggiatrice Valentina. La loro storia dure per due anni.

Dopo essere stato nel gruppo dei "single" per l'edizione Vip di Temptation Island, torta sul Trono di Uomini e Donne e oggi conosceremo la sua scelta.

