La soap Il Segreto ci tiene compagnia anche domenica 13 gennaio 2019, nel pomeriggio di Canale 5 che da questo mese viene dedicato alle soap opera. Al termine del doppio appuntamento con Una Vita, andrà infatti in onda un nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo.

Come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che dopo la ricomparsa di Elsa, Antolina sarà in preda alla disperazione [VIDEO], mentre Julieta ha cambiato look e ha cominciato ad indossare abiti seducenti, allo scopo di attirare l'attenzione di Fernando; piano che sembra riuscire e che vuole portare la Uriarte a scoprire la verità sulla scomparsa di Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina disperata dopo la comparsa di Elsa

Dopo essere riuscita a fuggire dalla torre [VIDEO] in cui era tenuta prigioniera dal fratello, Elsa è arrivata a Puente Viejo, proprio nel giorno della celebrazione del funerale simbolico in sua memoria organizzato da Antolina ed Isaac.

Le anticipazioni sulla puntata in onda il 13 gennaio ci rivelano lo stato di profonda angoscia di Antolina dopo la ricomparsa della sua padrona. La giovane domanderà ad Elsa come mai sia andata proprio a Puente Viejo in cerca di Isaac, pur credendolo morto. Domanda a cui Elsa non sa rispondere e che infittisce il mistero su quanto accaduto dopo l'attentato. Antolina come vedremo, continuerà a piangere, dopo aver saputo che Elsa è intenzionata a portare avanti i preparativi per le nozze con il Guerrero, il quale intende confessare all'amata di aver ucciso Jesus.

Il Segreto, puntata del 13 gennaio: il gioco pericoloso di Julieta con Fernando

Come abbiamo visto negli ultimi episodi de Il Segreto, Julieta ha deciso di non firmare i documenti per l'annullamento delle nozze con Prudencio, decidendo di rimanere sposata con l'Ortega al solo scopo di scoprire la verità sulla presunta morte di Saul.

La Uriarte non sa che in realtà il colpevole della scomparsa del suo amato è proprio il marito e, convinta dallo stesso che i responsabili siano Francisca e Fernando, cercherà in tutti i modi di indagare sulla vicenda. Intanto Julieta ha cambiato look [VIDEO], attirando l'attenzione del Mesia e stando alle anticipazioni della puntata di domenica 13 gennaio, la Uriarte approfitterà del debole che l'uomo nutre per lei, per cercare di ottenere informazioni su Saul.

Raimundo nel frattempo, dopo aver ricevuto la lettera della Montenegro, sarà sempre più convinto che la donna sia in pericolo e sarà disposto a tutto pur di ritrovarla.