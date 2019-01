Advertisement

Advertisement

Nuovo appuntamento con le notizie su "Il Segreto", la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da domenica 13 a venerdì 18 gennaio svelano che Prudencio sarà geloso della vicinanza "sospetta" tra la moglie Julieta e Fernando.

Elsa scoprirà che Antolina aspetta un bambino, mentre Raimundo sarà in ansia per le sorti di Donna Francisca.

Il Segreto: Prudencio geloso di Fernando e Julieta

Il dottor Zabaleta confermerà che Elsa si è completamente ripresa.

Leggi anche Upas spoiler: Roberto Ferri viene colto da un infarto

La giovane, così, potrà iniziare ad organizzare nuovamente le sue nozze con Isaac, gettando Antolina nella disperazione.

Gli spoiler de "Il Segreto" rivelano che Matias consiglierà alla Laguna di denunciare il fratello che l'aveva rinchiusa in una torre altissima per impedirle di sposare il falegname.

Advertisement

Proprio quest'ultimo, intanto, non darà ascolto ai suggerimenti dell'ex ancella, decidendo di rivelare ad Elsa di aver ucciso Jesus.

Alla villa, Prudencio dimostrerà di essere geloso [VIDEO] dell'avvicinamento tra Fernando e Julieta. Fè, nel frattempo, confesserà a Carmelo e Irene di essere piuttosto preoccupata per lo strano comportamento della Uriarte.

Elsa perdonerà il fidanzato dopo l'intervento di Don Anselmo, mentre Adela e Carmelo cercheranno un modo per far sì che il falegname non si arruoli nell'esercito. Intanto, nella residenza della Montenegro, il diabolico figlio di Olmo accuserà dei vuoti di memoria in presenza di Raimundo e Prudencio. Infine Fè si recherà alla villa per parlare a quattrocchi con la Uriarte.

Antolina aspetta un bambino

Le trame delle puntate de "Il Segreto" in onda dal 13 al 18 gennaio riportano che Julieta tenterà di sedurre Fernando [VIDEO], accettando anche di giocare a scacchi con lui.

Advertisement

Severo e Carmelo, nel frattempo, informeranno Raimundo dei loro sospetti su un probabile coinvolgimento di sua moglie nella faccenda delle lettere minatorie inviate ad Adela, ma Ulloa continuerà a credere nell'innocenza di Donna Francisca. Elsa sarà sempre più convinta che Antolina sia stata l'amante di Jesus, ma l'ex ancella respingerà le accuse e subito dopo si recherà alla locanda, dove rivelerà a Marcela che la Laguna continua a trattarla come se fosse la sua serva.

Matias si offrirà di prestare del denaro a Isaac, affinché questi possa evitare il servizio militare. Irene sospetterà che lo stalker di Adela sia di Barcellona. Elsa cercherà di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Antolina e Isaac. Proprio quest'ultimo riuscirà ad evitare la chiamata alle armi grazie alla somma di denaro offertagli dall'amico. La Laguna apprenderà che Antolina è in attesa di un bambino.

Infine Raimundo si dimostrerà piuttosto preoccupato per la moglie Francisca soprattutto dopo aver letto una sua lettera, mentre Carmelo ingaggerà una scorta per tutelare la consorte Adela.