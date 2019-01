Annuncio

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda dal 3 all'8 febbraio su Canale 5 svelano che Elsa non accetterà che Isaac sia il papà del bebè che attende Antolina, tanto da affrontarlo a muso duro: a tal proposito, la biondina accuserà una fitta al basso ventre, tanto che il falegname rinuncerà ad inseguire la Laguna. A Puente Viejo, Meliton eviterà che Basilio termini il suo piano con Adela. La donna, a questo punto, sarà trasportata all'ospedale dove il dottore Iglesias comunicherà a Carmelo la necessità di sottoporla ad una delicata operazione chirurgica alla testa nel tentativo di strapparla alla morte.

Il Segreto anticipazioni: Fernando trova una lettera di Maria

Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che Prudencio nutrirà dei dubbi su Julieta. Il vecchio locandiere, intanto, affronterà Fernando per avere notizie sulla Montenegro.

Dopodiché scoprirà che Emilia e Alfonso sono arrivati a Parigi sani e salvi, mentre nutrirà delle preoccupazioni per sua nipote Maria. In ospedale, Adela uscirà viva dalla sala operatoria, sebbene le sue condizioni restino gravissime.

Julieta, intanto, racconterà a Consuelo che dovranno diradare gli incontri, mentre Onesimo organizzerà una festa per tirare su il morale a Tiburcio. Purtroppo la dimostrazione di forza del circense fallirà miseramente. Alla Casona, Fernando troverà un telegramma di Maria per suo nonno, tanto da apparire felice che sia ancora viva. Inoltre il diabolico figlio di Olmo Mesia prometterà alla Uriarte di aiutarla a trovare l'assassino di Saul. Infine Fè ritroverà la Laguna che era fuggita dopo aver scoperto che Isaac ha messo incinta Antolina.

Il Segreto: Elsa litiga con Antolina

Le trame de Il Segreto in onda nella prima settimana di febbraio svelano che Consuelo convincerà la Laguna a rimanere alla locanda, mentre Irene prenderà il posto di Carmelo al capezzale di Adela.

Il sindaco di Puente Viejo giurerà a Severo di voler trovare lo stalker di sua moglie per farlo fuori. All'emporio, giungerà un'anziana donna, una certa Magdalena in cerca del marito, mentre Julieta farà l'amore con Fernando [VIDEO] per carpire delle informazioni sulla morte del suo amato.

Prudencio, intanto, si dimostrerà essere gelosissimo nei confronti della consorte. Raimundo deciderà di trovare Donna Francisca a tutti i costi, tanto da spiare le mosse di Fernando. Elsa, intanto, sarà protagonista di un violento litigio con Antolina dopo aver trovato rifugio da Fè. Infine Magdalena scambierà Don Berengario per suo marito, mentre Severo e la moglie cercheranno un modo per stanare lo stalker di Adela.