Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti, si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, dimostrerà la sua vera natura, quando manderà in rovina il sogno di suo marito Isaac.

Il Segreto spoiler: Antolina è pazza

Antolina sarà indubbiamente una delle protagoniste delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

La furba biondina, infatti, porrà fine alla vita di Don Amancio, soffocandolo con un cuscino, poi riverserà la sua rabbia contro Elsa (Alejandra Meco). Dopodiché Antolina si sbarazzerà delle lettere di Jesus, dopo aver tentato di uccidere Elsa, gettandola in un lago.

Fortunatamente il piano non andrà a buon fine tanto da ricomparire durante la veglia funebre del padre dopo essere stata portata in salvo da Mauricio. In questa occasione, Elsa accuserà Antolina di aver ucciso suo padre e di tutte le disgrazie subite per poi partire per qualche giorno da Puente Viejo [VIDEO]per procedere alla sepolture di Don Amancio nella sua terra nativa.

Il Segreto anticipazioni: Antolina distrugge il lavoro di Isaac

Le trame de Il Segreto [VIDEO] in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che la psicopatica Antolina crederà che l'allontanamento di Elsa da Puente Viejo sia definitivo, sebbene abbia promesso di ritornare per smascherarla. Ma ecco che il falegname trascurerà la moglie, gettandosi a capofitto nel lavoro. Infatti si concentrerà nella costruzione di una libreria per un marchese, invece di pensare a lei.

Per tale ragione l'ex ancella deciderà di vendicarsi delle mancate attenzioni da parte del marito. Infatti darà fuoco a tutto il legno acquistato per la biblioteca dopo essersi procurata un alibi.

Isaac, una volta scoperto l'incendio, si preoccuperà moltissimo, in quanto aveva pagato il materiale con i soldi prestati da Matias (Ivan Montes). Consuelo, nel frattempo, informerà la Laguna di quello che è accaduto al Guerrero. La giovane, a questo punto, nutrirà dei sospetti, tanto da credere che ci sia lo zampino di Antolina nel catastrofico incendio. Infine i dubbi aumenteranno quando scoprirà che la moglie di Isaac aveva offeso pesantemente Faustina, una donna assunta per aiutarla nell'ultima fase della gestazione. Elsa riuscirà a smascherare Antolina? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni.