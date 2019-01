Advertisement

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato presa di mira sui social a causa del suo aspetto fisico. Secondo alcuni utenti, il bambino che oggi ha 9 anni sarebbe un po’ troppo in sovrappeso.

Nathan Falco prima di ricominciare con gli impegni di tutti i giorni ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Kenia, nel resort di proprietà del papà. Il ragazzino durante le festività natalizie si è cimentato in tantissime cose, tra cui il surf.

L’insulto e la replica di Flavio Briatore

Per condividere con i suoi amici e follower un momento speciale del figlio, Flavio Briatore ha scelto i social. Attraverso un video l’imprenditore italiano ha immortalato il figlio intento a prendere lezioni di surf, con due ragazzi di colore che lo aiutavano a tenere dritta la tavola.

In seguito al video pubblicato Nathan Falco è stato presa di mira da alcuni haters [VIDEO]. Alcuni utenti hanno evidenziato l’attuale forma fisica del bambino, con commenti poco carini. “Un grassone che deve perdere peso”, “Far fare un po’ di movimento a questo ragazzino no è, anziché schiavizzare i tutto fare del padre?”. Questi sono solo alcuni dei commenti velenosi, all’indirizzo del figlio della Gregoraci. Altri invece hanno preferito evidenziare il dislivello dei ceti tra ricchi e poveri.

Di fronte a tanta cattiveria, Flavio Briatore ha subito preso le difese di suo figlio. La replica dell'ex marito della Gregoraci nei confronti dei leoni da tastiera non è tardato ad arrivare, ed è stata anche piuttosto dura: “Coloro che prendono in giro un bambino sono solo dei sfigati, rancorosi e gelosi che non sono riusciti a crearsi neanche un Lavoro.

Poveretti”. Se questa è stata la risposta dell’ex numero 1 della Mercedes, al momento Elisabetta Gregoraci ha scelto la via del silenzio. Tuttavia va fatto presente, che non è la prima volta che il piccolo Nathan Falco finisce sotto la lente d’ingrandimento degli haters.

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia

Elisabetta Gregoraci quest’anno non ha passato il Natale in Kenia insieme al figlio ed al suo ex marito Flavio Briatore, poiché è rimasta bloccata in Thailandia a causa della tempesta tropicale che ha interessando il paese. La showgirl attraverso il suo profilo social [VIDEO], ha reso partecipi tutti i suoi fan del disguido avvenuto. In seguito alle condizioni meteo avverse, numerosi voli sono stati sospesi. Di conseguenza la Gregoraci, come anche altri vip sono rimasti bloccati sull’isola per le festività natalizie.