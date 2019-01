Advertisement

Nuovo spazio dedicato a Una Vita [VIDEO], la popolare soap opera che dallo scorso 6 gennaio va in onda anche la domenica pomeriggio col doppio appuntamento. Dagli spoiler che arrivano direttamente dalla Spagna si evince che Celia rimarrà incinta e molto presto metterà al mondo il figlio di Felipe. Una meravigliosa notizia che sicuramente farà molto piacere a tutti i telespettatori di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la Alverez Hermoso è uno dei personaggi femminili più amati.

Da anni la donna ha sempre manifestato la volontà di avere un figlio naturale ma, dopo aver abortito e riprovato più volte si era convinta che fosse sterile. Per questo motivo lei e l'avvocato adottarono Innocencia, la figlia di Manuela.

Dopo la storyline legata a quest'ultima, la coppia riuscì ad avere Tano, ma anche l'adolescente si è allontanato da Acacias 38 per andare a studiare a Londra.

Spoiler Una Vita: Celia e Felipe Avarez Hermoso diventeranno genitori per la seconda volta

Da quanto emerge dalle puntate iberiche, Celia e Felipe molto presto stringeranno tra le loro braccia un neonato. La Alverez Hermoso scoprirà di essere rimasta incinta in modo tragico. Nello specifico, tra qualche mese la donna si ammalerà gravemente al punto che rischierà la vita. Stando alle anticipazioni che giungono dalla Spagna, la consorte di Felipe riuscirà miracolosamente a salvarsi e, dopo una lunga degenza, tornerà ad essere la donna di prima. E proprio dopo quel tragico momento di sconforto, l'amica di Trini Palacios scoprirà di aspettare un bambino.

Una notizia che spiazzerà la coppia perché ormai entrambi erano convinti che sarebbero arrivati alla vecchiaia senza un loro figlio naturale.

Una Vita: la domestica Lolita e Antonito Palacios convolano a nozze

Da terra iberica, oltre alle anticipazioni riguardanti la gravidanza di Celia, giungono delle belle notizie per altri due personaggi di Una Vita [VIDEO]. Stiamo parlando di Antonito e Lolita che, dopo tanta attesa ed impedimenti, riusciranno a coronare il loro grande sogno. Gli spoiler, infatti, rivelano che la domestica di Felipe convolerà a nozze col giovane Palacios e ad accompagnarla all'altare sarà il portinaio Servante. Ricordiamo che per vedere la messa in onda su Canale 5 delle puntate appena descritte, i telespettatori dovranno pazientare un bel po'. Infatti in Italia arriveranno verso gli inizi del 2020 per via della differenza temporale tra Antena 3 e la rete ammiraglia Mediaset.