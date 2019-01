Annuncio

Ieri, giovedì 24 gennaio, è andata in onda la prima puntata dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi. La puntata è stata, sin dal principio, fervida di avvenimenti e colpi di scena [VIDEO]. L'argomento che, sicuramente, ha fatto discutere maggiormente è stato quello riguardante Taylor Mega, la famosa influencer di Instagram che, poco prima di mettere piede in Honduras, aveva fatto delle rivelazioni sconcertanti che hanno indispettito la produzione del reality show. La ragazza, infatti, aveva rivelato che dopo tre settimane sarebbe andata via dall'Isola.

La Marcuzzi ha affrontato l'argomento in puntata e i presenti in studio non hanno avuto pietà. L'opinionista Alda D'Eusanio ha detto: "Usi il programma, sei scorretta".

Taylor Mega infrange il regolamento del programma rivelando la sua strategia

L'Isola dei famosi non ha nemmeno riaperto i battenti che già sono nate le prime polemiche.

Se l'anno scorso, nel mirino del gossip, ci è finito Francesco Monte a causa di tutta la questione inerente il "canna-gate", quest'anno, al centro di una bufera mediatica è piombata Taylor Mega. La famosa influencer, infatti, si è rresa protagonista di alcune dichiarazioni che rivelerebbero una strategia bella e buona assolutamente non congrua con il regolamento del programma. Alessia Marcuzzi, più o meno a metà trasmissione, ha riportato all'attenzione la vicenda, mostrando un video pubblicato sui social dell'influencer. Nella ripresa in questione Taylor ha detto che sarebbe rimasta tre settimane sull'isola e poi sarebbe tornata a casa. Giusto il tempo di incrementare la sua visibilità.

Le parole non sono, chiaramente, piaciute alla padrona di casa, la quale non ha esitato a chiederle spiegazioni.

La Marcuzzi, infatti, ha esordito dicendo che il suo comportamento sia assolutamente scorretto nei confronti della produzione: "Nessuno di voi firma un contratto di questo genere. Non va bene". Le dichiarazioni dell'influencer in merito alla sua "strategia", dunque, hanno infranto il regolamento.

Alda D'Eusanio sbotta: 'Usi il programma, sei scorretta'

Nel frattempo, dallo studio, l'opinionista Alda D'Eusanio [VIDEO] non ha avuto pietà e le ha detto: "Usi il programma, sei scorretta". A quel punto la conduttrice è andata in pubblicità ed ha dato alla protagonista dello scoop il tempo per riflettere sulla questione.

Una volta tornati in studio, infatti, la ragazza, nel tentativo di salvaguardare la sua permanenza, ha detto che le tre settimane citate nel video fossero simboliche. Il suo stile di vita è alquanto "altino", pertanto, stare tre settimane su di un isola che scarseggia di tutto, per lei è già tanto. Appurata la questione, non ci sono state ripercussioni per la ragazza. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.