Annuncio

Annuncio

Manca davvero pochissimo all'inizio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi 2019. Da un po' di giorni sono stati svelati i nomi dei concorrenti [VIDEO], delle opinioniste e dell'inviato speciale. Qualcosa, però, non è stato rivelato. La produzione, infatti, ha mentito proprio su quest'ultimo. A quanto pare, il vero inviato non sarà Filippo Nardi ma sarà nuovamente Alvin. Giovedì sera, infatti, rivelerà di essere l'inviato-talpa del reality show.

Alessia Marcuzzi rivela la vera identità di Alvin: è l'inviato-talpa

L'Isola dei famosi di quest'anno ha voluto iniziato in un modo tutto particolare.

Cominciano già ad emergere i primi misteri e le prime bugie. La produzione, infatti, ha mentito in merito all'inviato speciale. Fino a questo momento, era stato fatto credere a tutti che l'inviato speciale sarebbe stato l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. Quest'ultimo, infatti, ha illuso tutti i naufraghi di ricoprire quel ruolo.

Advertisement

Alvin, dal canto suo, ha giocato sul fronte opposto. Lui ha fatto credere a tutto il gruppo di far parte ufficialmente dei naufraghi, tuttavia, le cose pare non stiano esattamente in questo modo.

Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality show incentrato sulla sopravvivenza, ha rivelato delle cose inaspettate [VIDEO]. A quanto pare, Filippo Nardi non sarà il vero inviato sull'isola. Questo ruolo sarà ricoperto, ancora una volta dall'esperto Alvin, il quale è stato nominato "l'inviato-talpa" di questa edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 24 gennaio, infatti, il concorrente svelerà la sua vera identità di gioco.

Gli altri colpi di scena all'Isola dei famosi

Oltre questo retroscena, la padrona di casa ha rivelato anche altre cose in merito allo show.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Marcuzzi ha detto che questa sarà un'edizione molto movimentata. Sarà ispirata all'isola dei pirati, pertanto, ci saranno moltissime sfide di caccia al tesoro e ricerche strane sull'isola. Inoltre, è nascosto da qualche parte un cocco d'oro. Il concorrente che avrà la fortuna di trovarlo potrà aggiudicarsi direttamente la fase finale del reality show.

Insomma, tutti sembrano essere pronti per lanciarsi in questa nuova e sfavillante avventura. Non ci resta che attendere domani sera, alle 21.30 circa e sintonizzarci su Canale 5 per scoprire che altre sorprese ci riserva questa nuova edizione dell'Isola dei famosi.