L'Isola dei Famosi sta per tornare. Giovedì 24 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del reality show. In via del tutto eccezionale, il programma sarà trasmesso di giovedì per cedere il posto al programma di Adriano Celentano, con la serie evento "Adrian" [VIDEO], che è andato in onda da ieri sera. Da un po' di ore a questa parte sono emersi i primi dettagli del cast completo del programma e, a quanto pare, tra gli opinionisti, è stata confermata Alba Parietti.

Isola 2019: in onda giovedì 24 gennaio, alle redini Alessia Marcuzzi

Il reality show incentrato sulla sopravvivenza sta per fare ritorno su Canale 5, a partire da giovedì 24 gennaio in porima serata.

Se per tutto questo tempo ci sono stati dei dubbi sui possibili concorrenti da mandare in Honduras, per la conduttrice non ci sono mai state titubanze. Alessia Marcuzzi, infatti, è stata confermata [VIDEO]dai vertici dell'azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Il successo che la presentatrice è sempre stata in grado di regalare al programma non è in discussione, pertanto, ci si augura che anche l'edizione di quest'anno possa essere in grado di regalare alla rete televisiva gli stessi risultati.

Ad ogni modo, dopo numerosi rumors in merito a quelli che sarebbero potuti essere i concorrenti, siamo giunti alla versione definitiva. Il magazine "TV Sorrisi e Canzoni", infatti, ha pubblicato la foto del cast completo dell'Isola dei famosi. Scopriamo insieme da chi è formato.

Il cast completo dell'Isola dei famosi 2019: 16 concorrenti ufficiali, 8 uomini e 8 donne

Si tratta di 16 concorrenti ufficiali: 8 donne e 8 uomini. Per quanto riguarda il parterre femminile, spiccano i nomi dell'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa, nota come la "gatta morta" per i suoi modi di fare.

Poi vi è la modaiola Jo Squillo, la bellissima modella Youma Diakite, la showgirl Sarah Altobello e tante altre.

Nel parterre degli uomini, invece, si distinguono i nomi di Paolo Brosio, Riccardo Fogli, l'ex inviato dell'Isola dei Famosi Alvin, il judoa Marco Maddaloni e altri.

L'inviato sarà Filippo Nardi mentre per quanto riguarda gli opinionisti, invece, sono state confermate le voci circolate nelle settimane precedenti. A prendere il posto dei 'soliti' Alfonso Signorini, Mara Venier e Vladimir Luxuria, ci saranno Alba Parietti e Alda D'Eusanio le quali dovranno essere in grado di tenere alto il ritmo delle varie puntate.