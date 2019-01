Annuncio

Terminata l'ennesima edizione di successo di Tu si que vales, sembrava non ci fossero più chance per Belen Rodriguez in tv; negli ultimi giorni, invece, sono state ben due le indiscrezioni che sono trapelate su futuro professionale dell'argentina. Tvblog, dunque, sostiene che la showgirl sarebbe in procinto di debuttare in Rai a febbraio nella giuria di Sanremo Young [VIDEO], ma che ad aprile dovrebbe tornare a Mediaset per la conduzione di un programma che conosce molto bene: Colorado.

Belen di nuovo a Colorado? L'indiscrezione di Tvblog

Dopo lo stop che ha subito nel 2018 per un brusco calo di ascolti, si dice che Colorado sia pronto a tornare in onda nella primavera dell'anno appena iniziato; è Tvblog a far sapere in anteprima che lo show comico di Italia 1 dovrebbe far nuovamente compagnia ai telespettatori a partire da aprile prossimo.

Il Gossip che ha lanciato il sito d'informazione, però, riguarda anche il nome di colei che dovrebbe presentare il programma in coppia con il "veterano" Paolo Ruffini; secondo voci sempre più insistenti, pare che sia Belen Rodriguez la "nuova" padrona di casa del format Mediaset.

La 34enne, infatti, è stata alla guida di Colorado già due volte negli anni scorsi e lo ha fatto anche con discreto successo; il desiderio di tentare nuove sfide professionali, poi, aveva spinto la chiacchierata soubrette a lasciare il posto ad altre colleghe (Diana Del Bufalo e Federcia Nargi per esempio).

La notizia che riporta Tvblog, dunque, è che l'argentina sarebbe in procinto di tornare a far parte del cast fisso della trasmissione che l'ha vista protagonista un bel po' di anni fa, cioè quando faceva ancora coppia con Fabrizio Corona.

Belen e Stefano De Martino conduttori di show comici in primavera

Qualora dovesse essere vera l'indiscrezione che ha lanciato Tvblog nelle scorse ore, vorrebbe dire che nel futuro di Belen c'è un programma comico, esattamente come quello che aspetta il suo ex marito tra circa un mese.

Alcuni giorni fa, infatti, Carlo Freccero ha confermato che sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore di Made in Sud, lo show di Rai Due che torna dopo un anno di stop con tantissime novità [VIDEO].

I due ex coniugi, dunque, starebbero per debuttare alla guida di trasmissioni molto simili (anche se uno della Rai e l'altro di Mediaset), mettendo da parte esperienze che hanno fatto in tv in passato e che hanno dato loro grande successo e popolarità: la Rodriguez ha accantonato Tu si que vales, il ballerino ha detto no sia ad un ritorno ad Amici che all'Isola dei Famosi. Avranno fatto bene a lasciare il certo per l'incerto?