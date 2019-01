Annuncio

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, e subito arrivano le prime polemiche e i primi commenti piccanti: "La signora non ha le mutande?" dice la Gialappa's Band in diretta Tv. Per "signora" si intende la bellissima Alessia Marcuzzi, che come ogni anno ormai conduce lo show.

Isola dei Famosi, il dettaglio della Marcuzzi

La Marcuzzi in studio si è difatti presentata con vestito di colore nero piuttosto corto, un tacco alto e un fisico mozzafiato con uno spacco inguinale.

Alla frase della Gialappa's Band è seguito un momento di imbarazzo da parte della conduttrice, ma poi il programma è proseguito senza rimarcare quanto appena detto. L'Isola dei Famosi è poi cominciata fin da subito con le prime nomination, gli scontri tra la produzione e Taylor Mega e i pettegolezzi con Marina La Rosa.

Tutto come ogni edizione. Se la Gialappa's Band ha lasciato passare gli utenti sui social si sono invece concentrati proprio su quel dettaglio, sull'intimo della Marcuzzi. Molti suggeriscono che è proprio lo spacco molto profondo della veste che fa capire che sotto non ci sia nulla, anche se però potrebbe esserci una mutanda color carne. Che i social si siano scatenati non è un caso, infatti tutti si sono domandati [VIDEO] la stessa cosa: la bella Marcuzzi è con o senza l'intimo? Un utente su Twitter, Emily, scrive: "La gonna è illusionistica: ha o non ha le mutande?" Un altro utente scrive invece: "La Marcuzzi senza mutande ma con delle belle calze 40 ben ultra coprenti". Sta di fatto che non è la prima volta che accade che una conduttrice si presenta in TV senza gli slip: è sufficiente ricordare la Belen Rodriguez con la famosa "farfallina" mostrata a Sanremo.

All'epoca, nel giro di poche ore, gli utenti e i telespettatori si scatenarono sul web dicendosi indignati.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi edizione 2019 è cominciata con un colpo di scena: il giovane Alvin è passato da inviato a concorrente cedendo poi il posto a Filippo Nardi. Siamo appena alla prima puntata e già il pubblico si chiede chi vincerà, portandosi a casa [VIDEO] il montepremi sostanzioso. I concorrenti della 14esima edizione sono: Marina LA Rosa, Taylor Mega, Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Demetra Hampton, Ho Squillo, Marco Maddaloni, Casper Capparoni, aron Nielsen, Ghezzal e Brosio. Tra i preferiti che si aggiudicheranno il premio troviamo Brosio e Ghezzal, così scrivono i bookmakers sulla rete, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni.