Annuncio

Annuncio

Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione dell'Isola dei Famosi che vedrà la prima puntata in onda giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Confermata alla conduzione Alessia Marcuzzi che verrà affiancata in studio da altre due donne nel ruolo di opinioniste: Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Svelato anche il nome dell'inviato di questa edizione, che sarà l'ex naufrago Filippo Nardi. Ancora mistero invece sui nomi dei personaggi famosi che sbarcheranno in Honduras.

Ad oggi solo un concorrente è stato ufficializzato direttamente dalla conduttrice mentre uno dei papabili partecipanti, Jeremias Rodriguez, sembra abbia dovuto dare forfait a seguito di un infortunio. [VIDEO]

Isola dei famosi: Alba Parietti e Alda D'Eusanio opinioniste

Una nuova edizione dell'Isola dei famosi sta per prendere il via il prossimo 24 gennaio in prima serata su Canale 5. [VIDEO] Se il cast dei naufraghi è ancora avvolto nel mistero, in queste ultime ore sono stati svelati dalla stessa Alessia Marcuzzi, in nomi delle due opinioniste che affiancheranno conduttrice negli studi di Cologno Monzese.

Advertisement

Si tratta di Alba Parietti e Alda D'Eusanio, come annunciato da Marcuzzi sul suo profilo Instagram. Le due donne dunque prenderanno il posto di Daniele Bossari e Mara Venier, quest'ultima tornata in Rai, a settembre, alla conduzione di Domenica In. Dopo essere stato un naufrago nella scorsa edizione, l'ex Iena (e concorrente del Grande Fratello) Filippo Nardi prenderà il posto di Stefano De Martino come inviato.

Marina La Rosa primo naufrago ufficiale

A pochi giorni dalla partenza ufficiale di questa edizione quattordicesima edizione del reality di Canale 5, vi è ancora mistero sul cast dei naufraghi. Solo uno è stato al momento ufficializzato direttamente dalla conduttrice [VIDEO] durante l'ultima ospitata a Mai dire talk. Si tratta di Marina La Rosa, opinionista del programma di Italia 1 e famosa per essere stata soprannominata la "gatta morta" all'epoca della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il toto nomi sui possibili naufraghi nel frattempo continua e, nelle ultime ore, uno dei papabili concorrenti pare abbia dato forfait a causa di un infortunio. Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez, che si è rotto un polso lo scorso week end e che pare abbia quindi dovuto rinunciare a partire per l'Honduras. Attendiamo ulteriori notizie per scoprire chi farà parte di questa quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi.