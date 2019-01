Annuncio

Belen Rodriguez ha pubblicato un video su Instagram in cui appare in un succinto costume da bagno in cima ad una montagna. La showgirl ha messo in mostra le sue curve da capogiro che hanno scatenato i fan. Hanno iniziato a diffondersi commenti di totale ammirazione, come ad esempio "Sei la perfezione".

Il video da capogiro pubblicato dalla Rodriguez sul profilo Instagram

Belen Rodriguez è uno tra i personaggi più seguiti sui social. La showgirl è anche molto attiva e, per questo motivo, i commenti non tardano mai ad arrivare.

Il suo Instagram è il diario di tutto quello che fa nelle sue giornate ed è anche il tempio di tutti coloro che la ammirano e la idolatrano.

Uno degli ultimi contenuti postati sul suo profilo personale è un video da capogiro che la riprende in cima ad una montagna in costume da bagno.

Lo sfondo è un paesaggio dell'Argentina, il suo paese natale, dal momento che la presentatrice ha deciso di trascorrere lì le vacanze di Capodanno e i primi giorni di questo 2019. Nel video in questione, che è riportato di seguito, si vede la donna in piedi intenta a guardarsi attorno. Dopo aver scrutato un po' la situazione, la Rodriguez si accovaccia a terra scatenando i commenti più disparati sui social. C'è stato, infatti, chi ha esaltato la sua bellezza dicendo: "Sei la perfezione", oppure chi è stato più diretto: "Sei femmina in tutto". Ad ogni modo, oltre i tantissimi commenti d'approvazione e quasi 1.900.000 visualizzazioni, si sono distinti anche commenti un po' più sarcastici [VIDEO]e pungenti in merito alla strana posizione assunta dalla showgirl.

Le polemiche sotto ai post di Belen Rodriguez: c'è chi condanna la sua ostentazione

Come tutti i post di Belen Rodriguez, però, se da un lato riscuotono un enorme successo, dall'altro generano anche tante critiche.

Come al solito infatti, non sono mancati commenti al vetriolo da parte di coloro che hanno sentito il bisogno di criticare questo suo 'esibizionismo' e questo suo voler mettere a tutti i costi in mostra il suo corpo da capogiro. Ne è un esempio lampante il post in sauna, pubblicato alcuni giorni fa, che ha generato un gran polverone senza precedenti. Molti utenti, infatti, hanno accusato la Rodriguez di fare uso di Photoshop per apparire perfetta. La donna, però, si è difesa egregiamente da tali accuse spiegando quale fosse, in realtà, il suo piccolo segreto [VIDEO]per apparire sempre perfetta e con il fisico scultoreo, una posa ad hoc.