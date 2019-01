Annuncio

Ieri è partita la nuova avventura con l'Isola dei Famosi. Il reality show, incentrato sulla sopravvivenza, ha riaperto i battenti e lo ha fatto con il botto. Numerosi sono stati, infatti, gli avvenimenti che si sono verificati ieri, tuttavia, il pubblico da casa non sta facendo altro che porsi una domanda: perché Jo Squillo non c'era? A distanza di un po' di tempo, la protagonista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Novella 2000" nel quale ha raccontato tutto: nel giro di pochissimo tempo le sono morti entrambi i genitori.

Isola 2019: Jo Squillo racconta il suo lutto ai microfoni di "Novella 2000"

Alessia Marcuzzi, nel corso della prima puntata dell'isoal dei famosi, andata in onda ieri, giovedì 24 gennaio, ha fatto una comunicazione importante.

La concorrente Jo Squillo non ci sarebbe stata a causa di alcuni problemi familiari. La padrona di casa si è limitata a liquidare in questo modo la vicenda, tuttavia, il pubblico da casa si è mostrato, come sempre, molto curioso di sapere la verità.

A distanza di un po' di tempo, infatti, è emersa un'intervista rilasciata dalla donna al settimanale "Novella 2000". In virtù della strettissima amicizia con il direttore Riccardo Signoretti, Jo Squillo ha deciso di raccontare proprio a lui la verità [VIDEO] in merito al suo dramma.

Un po' di tempo fa la Squillo perse sua madre di 80 anni. Dopo tale gravissimo lutto, Jo si è dovuta occupare da sola del padre, di ben 10 anni più grande. Dopo pochissimo tempo, però, anche quest'ultimo è venuto a mancare a causa di un ictus. La vicenda ha, naturalmente, straziato la protagonista che, nel giro di pochissimo tempo, ha perso sia il padre che la madre ed è rimasta da sola.

Il padre e la madre di Jo Squillo sono morti ma la donna prenderà parte all'Isola dei famosi

La donna, però, non ha fatto perdere le speranze al suo pubblco.

Jo, infatti, ha ribadito che, una volta sistemata la situazione a casa, prenderà parte al gioco. Secondo il suo punto di vista, infatti, buttarsi nel lavoro e in questa nuova avventura potrebbe rappresentare per lei un momento di terapia per superare il dolore così grande per la morte di entrambi i genitori. Dopotutto, non sarebbe la prima volta che un VIP decide di utilizzare i reality show per "curare" la mente e lo spirito da problemi gravi. Basti pensare, ad esempio, a quanto accaduto a Lory Del Santo nel corso della precedente edizione del Grande Fartello VIP.