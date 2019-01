Annuncio

Annuncio

La messinscena di Lorenzo Riccardi andata in onda nella puntata di Uomini e donne del 24 gennaio, non è piaciuta per niente al pubblico in studio e al popolo del web, il quale si è riversato sui social non risparmiando critiche sia la tronista che alla redazione di Maria De Filippi, rea di aver permesso a Riccardi di architettare la finta scelta. Nonostante le giustificazioni di Lorenzo circa lo scopo del 'bluff', in rete si è sollevato un polverone per qualcosa che non si è mai visto a Uomini e donne. [VIDEO]

Trono classico, la messinscena di Lorenzo scatena le polemiche

Che Lorenzo Riccardi fosse un tronista anomalo, lo si era già intuito, ma quello che è stato capace di inscenare nella puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Leggi anche Beautiful anticipazioni Usa: Hope culla il corpicino della figlia morta

Con la complicità della redazione, nello studio di Maria De Filippi, tutto era pronto per la scelta. Peccato che Lorenzo abbia scelto entrambe le corteggiatrici. Sia Claudia che Giulia hanno risposto affermativamente al tronista, nonostante le due, nelle scorse puntate, avessero minacciato di dire 'no' al momento della scelta.

Advertisement

Proprio per questo motivo Riccardi ha voluto mettere alla prova le due pretendenti e di conseguenza vedere le loro reazioni una volta scoperto il 'bluff' [VIDEO]. Claudia, dopo un primo momento di delusione e incredulità, è tornata a sedersi nel parterre, mentre Giulia è uscita dallo studio di U&D, dichiarando di non voler più fare ritorno.

Gli utenti del web si scagliano contro Lorenzo e la redazione di Uomini e donne

Sia il pubblico in studio che il popolo del web sono rimasti sconcertati per quanto inscenato da Lorenzo [VIDEO], giudicando quanto visto in puntata 'insolito e crudele'. In molti accusano la redazione di Uomini e donne di aver permesso al tronista di architettare la messinscena, sostenendo che questa volta non doveva accontentarlo. Molti altri invece si sono scagliati contro Riccardi, criticando il suo atteggiamento verso le corteggiatrici.

Advertisement

I migliori video del giorno

'Sei troppo arrogante', dicono gli utenti sui social al tronista, sottolineando il fatto di come la messinscena sia stato un gesto cattivo e crudele. Nel frattempo, sulle pagine di U&D Magazine, proprio Claudia Dionigi è tornata sulla questione, dichiarando come sia sia sentita umiliata e spiazzata al momento della scoperta dell'inganno. Sta di fatto che entrambe le corteggiatrici di Lorenzo Riccardi, secondo gli spoiler sulle ultime registrazioni del trono classico, sono di nuovo nel parterre della trasmissione pronte a battersi per conquistare il cuore del tronista.