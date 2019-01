Annuncio

Taylor Mega, l'influencer naufraga de [VIDEO]L'Isola dei Famosi [VIDEO], è finita nell'occhio del ciclone dopo aver scritto sui social che in Honduras sarebbe rimasta solo tre settimane. La conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi, ha chiesto alla ragazza il motivo di tale convinzione, dato che alcuni hanno sospettato che ciò fosse frutto di una strategia predeterminata. La giovane ha provato a discolparsi, ma probabilmente le sue argomentazioni non sono state così incisive da persuadere il pubblico.

Sui social l'influencer è stata criticata da molti ma difesa dal celebre attore comico Massimo Boldi. Quest'ultimo ha pubblicato un commento in cui ha scritto che Taylor ha fatto bene a 'rispondere in quel modo'.

La donna si è discolpata in diretta dicendo che, nel caso in cui la sua permanenza nel reality dovesse superare le tre settimane, avrebbe già vinto, secondo il suo punto di vista. A quel punto Alba Parietti, in qualità di opinionista del programma, ha dato alla Mega della 'tonta'. Anche Alda D'Eusanio ha accusato la ragazza di avere una strategia predeterminata già prima di partire.

Taylor criticata perché senza reggiseno all'Isola

Taylor Mega è finita al centro delle critiche anche per un altro motivo: la naufraga si è lanciata in mare non indossando il reggiseno sotto gli indumenti; inutile dire che ad alcuni non è sfuggita la trasparenza del suo abito, una volta bagnatosi. Immediate le critiche di chi ha giudicato la scelta di Taylor [VIDEO] di cattivo gusto, soprattutto nell'ambito di un programma che va in onda in prima serata.

Indipendentemente dal fatto che sia stato voluto o meno, Taylor è riuscita ancora una volta a monopolizzare l'attenzione. Il suo corpo scultoreo, emerso dalle acque dell'Isola, ha lasciato ben poco all'immaginazione. Non resta che seguire le prossime puntate de L'Isola dei Famosi per scoprire come l'influencer si relazionerà con i suoi compagni d'avventura, rinunciando al benessere al quale è abituata. La Mega ha dichiarato a tal proposito di volersi mettere alla prova lontano da computer e cellulare, strumenti di cui un'influencer moderna non può fare a meno. Alla Mega è stato attribuito un flirt con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, e con il rapper Sfera Ebbasta. Attualmente Taylor è fidanzata con uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang. L'influencer può vantare su Instagram un profilo con più di un milione di follower che ne ammirano il fascino mozzafiato.