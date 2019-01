Annuncio

Anche quest'anno ci sarà l'Isola dei Famosi in onda su canale 5 e giunta alla quattordicesima edizione. Questa sera, 24 gennaio 2019, andrà in onda la prima puntata a partire dalle ore 21.20 circa. Non sarà il primo appuntamento ufficiale, in quanto tramite Mediaset Play è stato possibile seguire i concorrenti in Saranno Isolani.

Dal teleschermo sarà Alessia Marcuzzi a collegarsi con l'Honduras, in particolare sulle spiagge di Cayos Cochinos, dove tutti i 16 concorrenti già sono arrivati in queste ore.

Anticipazioni Isola dei Famosi primo serale

Accanto ad Alessia Marcuzzi, dalla Palapa ci saranno Alba Parietti e Aida D'Eusanio. Direttamente dall'Honduras, invece, ci sarà un uomo: è stato confermato da poco Alvin che è già stato inviato nelle edizioni del 2015 e 2016 dell'Isola dei Famosi.

Lo stesso Alvin è vittima di uno scherzo in quanto crede di entrare nell'Isola da semplice concorrente. Sarà la stessa Marcuzzi a rivelargli la verità nel corso della diretta.

Un'importante novità di questa 14^ edizione sarà il tema principale attorno al quale ruoterà tutto il programma: il mito del pirata. E, da validi pirati, i concorrenti dovranno mostrare virtù tipiche, quali la determinazione ed eroismo.

Ci sarà poi l'opportunità per ciascun concorrente di andare direttamente in finale tramite il cosiddetto Ciocco d'oro, nascosto da qualche parte sull'isola.