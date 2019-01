Annuncio

L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata e già Striscia la Notizia non perde tempo attaccando la conduttrice Alessia Marcuzzi per delle frasi contraddittorie che la stessa ha pronunciato durante la conferenza stampa di presentazione del Reality Show. Tutto da ricondurre nuovamente al famoso scandalo denominato "canna gate", scoppiato la scorsa edizione e che ha visto protagonista, suo malgrado, Francesco Monte.

Striscia la Notizia, duro affondo contro la conduttrice dell'Isola dei Famosi

A poche ore dal debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira nuovamente la conduttrice Alessia Marcuzzi, soprannominata lo scorso anno la "svicolona" proprio da Striscia, in riferimento al ben noto scandalo del "canna gate" scoppiato nella scorsa edizione e che ha visto al centro dell'attenzione mediatica per diversi mesi Francesco Monte.

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, [VIDEO] Ficarra e Picone hanno voluto sottolineare la gaffe della conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione.

Alessia infatti, secondo Ficarra, avrebbe confessato che la decisione di far tornare in Italia Monte fu presa in accordo con lei e la produzione. Dichiarazione che contrasta con quanto è sempre stato detto dalla Marcuzzi, la quale ha continuamente sostenuto di essere stata all'oscuro di tutto. Contraddizioni che hanno portato Striscia la Notizia ad attaccare nuovamente la Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2019, inizio il 24 gennaio con Alessia Marcuzzi alla conduzione

Un bentornato particolare quello che Striscia la Notizia ha voluto dare ad Alessia Marcuzzi che oggi 24 gennaio torna [VIDEO] al timone del reality show di canale 5. In prima serata a partire dalle 21,20 andrà in onda la diretta della prima puntata dell'Isola dei famosi, giunta ormai alla quattordicesima edizione e che metterà alla prova la capacità di sopravvivenza di 16 naufraghi.

Nel corso della puntata conosceremo finalmente i nomi dei concorrenti, i quali, come di consueto, raggiungeranno le spiagge di Cayo Cochinos gettandosi dal temuto elicottero. Una nuova edizione che vedrà al fianco di Alessia Marcuzzi in studio due nuove opinioniste, Alba Parietti e Alda D'Eusanio, mentre è stato svelato solo poche ore fa il nome del vero inviato di quest'anno. Si tratta di Alvin, che tutti credono uno dei concorrenti, ma che in realtà è una talpa all'interno del gruppo. Tutto quanto verrà svelato nella puntata di esordio in onda questa sera su canale 5, proprio al termine di Striscia la Notizia.