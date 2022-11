Nel dating show Uomini e donne nelle prossime puntate Ida Platano e Alessandro Vicinanza, appena usciti dal programma per proseguire la love story all'esterno, torneranno al centro dello studio in qualità di ospiti e per raccontare l'inizio della loro love story.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro tornano come ospiti

In una delle scorse puntate di Uomini e Donne la parrucchiera Ida Platano si è lasciata andare ai sentimenti e ha dichiarato di essere pronta a condividere la sua quotidianità con il cavaliere Alessandro. C'è stato un lungo bacio tra Ida e Alessandro e un ballo romantico, decretando la fine di un'avventura sotto i riflettori e l'inizio di una vera relazione lontano dalle telecamere.

Durante una delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su Canale 5, la coppia farà ritorno nello studio Mediaset per raccontare l'andamento della loro storia. La coppia composta da Ida e Alessandro si mostrerà entusiasta, felice e innamorata. In particolare, dopo l'uscita dallo studio, i due hanno trascorso alcuni giorni insieme tra Brescia e Salerno.

Ida Platano felice con Alessandro e i dubbi di Riccardo

Secondo quanto anticipato dalle registrazioni avvenute il 22 novembre, la coppia rientrerà in studio in qualità di ospite per raccontarsi. I due si mostreranno felici di questo passo importante fuori dal programma, fra la delusione di Riccardo Guarnieri, ex della dama bresciana.

Mentre i due innamorati faranno mostra del loro entusiasmo, infatti, il cavaliere pugliese sarà malinconico e a tratti nervoso. Sicuramente non è totalmente indifferente alle parole della sua ex fidanzata. A un certo punto Riccardo, che nelle ultime puntate si è mostrato molto nervoso, avrà una discussione piuttosto accesa con l'attuale compagno della bresciana.

Preso dalle forti emozioni, poi si lascerà andare a un pianto di nervosismo, decidendo di allontanarsi dallo studio.

Il cavaliere nelle ultime puntate ha lasciato intendere di avere ancora un certo interesse per la sua ex compagna, Ida Platano. La stessa dama lo ha più volte incentivato ad esprimere le sue emozione, ma invano.

Ad oggi, l'uomo sembra aver perso "l'ultimo treno", mostrandosi sofferente di fronte la felicità della sua ex fiamma. Sta provando però a voltare pagina, cercando di uscire con altre dame come Gloria, con la quale però - a quanto pare - non è scoccata la scintilla sperata anche dopo una notte trascorsa insieme.