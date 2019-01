Annuncio

La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne non è ancora stata trasmessa in tv, ma fa discutere per la velocità con cui è avvenuta. In realtà, per la maggior parte dei fan, il bel bolognese avrebbe fatto bene a scegliere in tempi veloci Arianna Cirrincione ma secondo Gianni Sperti, noto opinionista del programma, qualcosa non tornerebbe e a tempo debito sarà pronto a parlare. Intanto la genovese, anche se non può postare foto palesi della coppia, non manca di lanciare indizi su Instagram.

Gianni non crede alla scelta di Andrea Cerioli

Come ricorderete, qualche settimana fa Andrea Cerioli ha deciso di porre fine alla sua esperienza a Uomini e Donne [VIDEO] scegliendo la 24enne genovese Arianna Cirrincione.

Cerioli era giunto sul trono classico solo a novembre e secondo gli accordi avrebbe dovuto fare la sua scelta a febbraio durante le ormai ben note puntate serali, con tanto di party organizzato da Valeria Marini. Andrea, che non è nuovo a colpi di testa, ha però deciso di sorprendere tutti e non aspettare il prime time per decidere chi sarebbe stata la donna della sua vita, ma bensì ha voluto scegliere durante una puntata normale.

Il gesto non è stato gradito da Gianni Sperti, il quale non si è mai capacitato di come il 30enne bolognese possa aver deciso di fare la sua scelta in tempi così veloci. Va ricordato, infatti, che Cerioli ha subito eliminato gran parte delle sue corteggiatrici rimanendo fin da subito solo con Arianna e la romana Federica Spano. Una mossa che non è mai stata accettata dall'opinionista, convinto che il ragazzo e la Cirrincione fossero d’accordo dal principio, altrimenti non si spiegherebbe questa scelta così veloce e senza voler attendere la festa in villa.

La scelta del Cerioli non è andata ancora in onda, ma l’ex ballerino continua a nutrire dubbi su quanto accaduto. Su Instagram ha infatti postato una frase sull'amore, relativo a come questo ti travolge all'improvviso e alla domanda di un utente sul perché allora non crede ad Andrea Cerioli ha risposto: “Risponderò a tempo debito!”. Che cosa sa Gianni?

Arianna Cirrincione semina indizi su IG

Intanto, Arianna e Andrea stanno vivendo la loro storia appena nata lontano dai riflettori del trono classico di Uomini e Donne. La puntata con la scelta del bolognese non è andata ancora in onda e la coppia non può postare foto insieme sui social. La genovese, però, non manca di seminare indizi su Instagram: l’ultimo è una foto postata dalla ragazza sulla strada che porta a San Lazzaro di Savena, dove vive Andrea, e poi in stazione. Insomma, anche se non possono farsi vedere insieme, tutti gli indizi fanno capire che, nonostante le polemiche, la coppia è felice e innamorata. Restano ora da vedere quali saranno le scelte di Teresa Langella [VIDEO]e Lorenzo Riccardi.