Inizia un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e donne. Oggi, 31 gennaio 2020 andrà in onda su Canale 5 alle ore 15:45 l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al dating show più seguito d'Italia.

Dopo le ultime puntate, oggi si passerà alla sfilata del parterre femminile dal titolo 'Seducente come in un film' nel quale bisogna scegliere un tema cinematografico per la propria passerella.

Uomini e Donne: dalla passerella subito al centro della discussione, Armando non passa inosservato

Durante l'appuntamento odierno di Uomini e Donne vedremo le dame sfilare lungo la passerella secondo il tema 'Seducente come in un film'.

Numerose saranno le discussioni in studio anche se i protagonisti saranno sempre gli stessi: Armando Incarnato e Gemma Galgani. Quest'ultima, infatti, per la scelta del tema sulla passerella susciterà l'ira degli opinionisti, soprattutto da Tina che non ha mai perso occasione per puntarle il dito contro.

Il secondo personaggio a far adirare gli opinionisti è proprio Armando Incarnato durante la sfilata della sua ex fiamma Veronica. Il suo voto basso infatti viene segnalato e accusato così di non essere stato per nulla obiettivo di fronte una donna così affascinante obiettivamente.