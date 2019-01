Annuncio

Domani giovedì 31 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede i concorrenti alle prese con le difficoltà legate alla sopravvivenza. In queste ultime ore una tempesta tropicale si è abbattuta sull'Isola seminando panico e malumori tra i naufraghi che, tra le altre cose, hanno visto spegnersi il fuoco. Le anticipazioni sulla seconda puntata ci svelano che, in diretta tv, domani sera, conosceremo il nome del primo concorrente eliminato tra i tre a rischio, ossia Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega.

Sempre in puntata come anticipato nel day time dall'inviato Alvin, uno dei componenti del quartetto degli 'aspiranti isolani' sarà chiamato a rispondere a delle accuse provenienti dall'Italia e che riguarderebbero un suo comportamento pregresso.

Isola dei famosi, chi sarà eliminato tra Kaspar, Demetra e Taylor?

Domani giovedì 31 gennaio scopriremo l'esito del televoto [VIDEO] aperto la scorsa settimana da Alessia Marcuzzi e conosceremo il nome del primo naufrago eliminato di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. A rischio eliminazione ci sono Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega, quest'ultima già oggetto di pesanti accuse nella puntata di esordio per alcune frasi ambigue postate dalla naufraga prima di partire per l'Honduras. Nel frattempo abbiamo visto come i naufraghi stiano affrontando questi primi giorni nella natura selvaggia dell'isola e come stiano nascendo i primi malumori nel gruppo, dovuti anche alla tempesta che si è abbattuta nelle scorse ore sull'isola honduregna e che ha visto come conseguenza lo spegnimento del fuoco.

A seguito di ciò, i concorrenti non hanno potuto cucinare il riso e si sono dovuti arrangiare aprendo qualche scatoletta.

Anticipazioni 2^ puntata: uno degli aspiranti isolani potrebbe essere a rischio eliminazione

Prime difficoltà e primi malumori tra i naufraghi [VIDEO] che, come ricordiamo, sono stati divisi in due gruppi: la ciurma e i pirati, questi ultimi capitanati dal leader del gruppo Marina La Rosa che si è trovata alle prese anche con la gestione dei quattro 'aspiranti isolani'. Uno di questi, stando alle anticipazioni fornite da Alvin, sarà chiamato proprio nella diretta di giovedì 31 gennaio a rispondere a delle accuse provenienti dall'Italia. Non è ancora stato svelato né il nome dell'interessato, né il contenuto della polemica, anche se in molti sospettano che possa trattarsi delllo spogliarellista John Vitale. Una situazione che potrebbe portare ad un nuovo scandalo come già successo nella passata edizione con Francesco Monte ed il famoso canna gate oppure anche ad una eliminazione a sorpresa. Tutto quanto comunque sarà svelato nella diretta del 31 gennaio, a partire dalle 21,20 su Canale 5.