Annuncio

Annuncio

Mancano soltanto poche ore alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che esordirà oggi 24 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 21:25 circa. Il tempo in Honduras dovrebbe essere clemente, quindi i naufraghi sbarcheranno con il tradizionale salto dall'elicottero nei tempi e nelle modalità previste dalla produzione. I nomi dei protagonisti di questa edizione sono già stati annunciati, confermando molte delle aspettative della vigilia. Ma non mancheranno le sorprese in un'edizione che avrà il difficile compito di far dimenticare lo scandalo relativo al canna-gate che ha tenuto banco lo scorso anno, con numerose polemiche e ascolti che non sempre hanno soddisfatto le aspettative.

Alessia Marcuzzi, nella conferenza stampa che si è tenuta ieri 23 gennaio, ha svelato alcune delle sorprese previste, sottolineando anche alcune anticipazioni della prima puntata de L'Isola dei famosi.

Advertisement

Isola dei famosi, anticipazioni: Alvin inviato

È tempo di anticipazioni de L'Isola dei famosi 2019, storico Reality Show Mediaset che verrà trasmesso questa sera dopo Striscia la notizia. Il telegiornale satirico condotto da Antonio Ricci ieri 23 gennaio ha già annunciato battaglia al reality show, ricordando quanto accaduto lo scorso anno e riproponendo alcune affermazioni di Alessia Marcuzzi nella conferenza stampa. Quindi, ne siamo certi, ci sarà da divertirsi ancora con nuovi botta e risposta tra le due trasmissioni Mediaset. In attesa delle novità del caso, le novità non mancheranno in un'edizione 2019 che già si preannuncia con un colpo di scena: la sostituzione dell'inviato. I naufraghi sono partiti per l'Honduras [VIDEO] con la convinzione di vedere Filippo Nardi nel ruolo di inviato, al posto di Stefano De Martino.

Advertisement

Alvin è apparso in compagnia degli altri membri del cast nella foto ufficiale presentata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ma in realtà si è trattato di una falsa pista che verrà confermata questa sera: sarà Alvin l'inviato, ripetendo il suo ruolo già assunto in passato.

Prima puntata Isola dei famosi, anticipazioni: il Cocco d'Oro

Per quanto riguarda le altre anticipazioni de L'Isola dei famosi, nella prima puntata apprenderemo il nome del concorrente che verrà scelto tra i finalisti di Saranno Isolani. Al momento in gara si trovano Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale. Il vincitore del pre-quel andrà ad aggiungersi agli altri membri del cast già ufficializzati [VIDEO] ovvero Paolo Brosio, Sarah Altobello, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Riccardo Fogli, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Viktorija e Virginia Mihajlović (che gareggeranno come un'unica squadra), Aaron Nielsen, Taylor Mega e Luca Vismara.

A tali concorrenti potrebbero aggiungersi, a giochi iniziati, anche altri vip come già accaduto lo scorso anno. Tra di essi si fa soprattutto il nome di Jeremias Rodriguez, in caso di completa guarigione dall'infortunio alla mano. Le anticipazioni dell'Isola dei famosi di oggi 24 gennaio segnalano, inoltre, la presenza di due "polene" (due ex concorrenti del programma) che cambieranno ad ogni puntata: la stessa Alessia Marcuzzi in conferenza stampa ha annunciato che oggi sarà la volta di Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Tra le tante novità, un'ultima prevista riguarda l'esistenza del Cocco d'Oro nascosto all'interno di alcuni sacchi: il fortunato che lo troverà, potrà accedere direttamente alla finalissima senza subire l'incubo del televoto.