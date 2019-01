Annuncio

Valeria Bigella, ex amica di Sara Affi Fella, è tornata alla carica per sparare a zero contro la modella di Venafro. In questi giorni, infatti, l'ex concorrente di Temptation Island ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e donne Magazine ed ha svelato retroscena in merito alla fine dell'amicizia con Sara. Secondo quanto rivelato dalla Bigella, la Affi Fella l'avrebbe delusa e ferita, per questo la loro amicizia sarebbe naufragata.

Valeria Bigella spiega perché è finita l'amicizia con Sara Affi Fella

Come tutti i telespettatori sapranno, Sara Affi Fella è tornata sui social da un po' di settimane.

La ragazza, infatti, ha deciso di rilasciare un'intervista al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, nella quale ha rotto il silenzio ed ha spiegato le motivazioni dei suoi gesti ed errori ed ha spiegato che aveva come unico desiderio quello di tornare alla vita di tutti i giorni.

Dopo lo sfogo, infatti, la ragazza ha riaperto un nuovo profilo Instagram e sta provando poco alla volta a riprendere in mano la sua vita social da dove l'aveva interrotta. Gli strascichi di quanto accaduto però, non esitano a ricomparire. La sua ex amica Valeria Bigella infatti, è tornata alla riscossa attraverso un'intervista al magazine di [VIDEO] Uomini e Donne [VIDEO]. La ragazza ha rivelato i motivi per i quali ha interrotto la relazione d'amicizia con la Affi Fella. Secondo il punto di vista di Valeria, Sara avrebbe tradito prima se stessa, poi tutti gli altri. La Bigella ha ammesso di essersi sentita molto delusa e ferita dai suoi comportamenti completamente sbagliati. Sara infatti ha ingannato tutti, Bigella compresa, poiché aveva fatto credere di essere single durante il suo percorso sul trono a Uomini e Donne quando, in realtà, era felicemente fidanzata con Nicola Panico.

Valeria confessa di volere ancora bene a Sara

Valeria ha ribadito di esserci rimasta molto male, tuttavia ha ammesso di nutrire ancora del bene per la ragazza: "Sara è stata una persona importante, le ho voluto bene e gliene voglio ancora". Ad ogni modo però, non sembra essere disposta a perdonare il tradimento e le menzogne dette da Sara durante tutti i mesi di finzione nel programma di Maria De Filippi. [VIDEO] Adesso Valeria sta facendo una vita completamente diversa. è diventata una famosa influencer ed ha aperto una sua linea di costumi. Inoltre, ha trovato anche l'amore, si tratta di Davide Petrucci, calciatore di una squadra turca.