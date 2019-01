Annuncio

Sembra proprio che il rapporto tra Nilufar e Giordano sia a serio rischio. La stessa ex tronista qualche settimana fa aveva annunciato di stare vivendo un periodo di crisi con il suo fidanzato. I due, dopo una brutta discussione, avevano deciso di prendersi un po’ di tempo, per riflettere sulla loro storia d’amore. Nelle ultime ore, però, la situazione non sembra essere delle migliori, visto che Nilufar ha condiviso sui social delle frasi particolarmente malinconiche.

Nilufar e Giordano: alcuni movimenti 'social' di lei fanno pensare ad una rottura

I fan sono in attesa di scoprire qualcosa in più sulla storia d’amore di Nilufar e Giordano [VIDEO].

I due stanno vivendo un periodo di crisi e stanno cercando di capire se è il caso di proseguire la loro storia d’amore. I fan, fino ad ora, hanno sperato di rivederli presto insieme, ma nelle ultime ore alcuni indizi non fanno pensare a nulla di positivo.

Nello specifico, Nilufar Addati ha condiviso delle frasi malinconiche su Instagram, che sembrano essere rivolte proprio al suo fidanzato. ‘Non passare la notte a pensare a chi, manco quando è giorno, pensa mai a te’, Nilufar ha messo un like proprio a questo post. Un segnale che fa pensare che la situazione con Giordano sia molto critica. Alcuni fan hanno addirittura ipotizzato che tra i due sia avvenuta una rottura definitiva visto che l’ex tronista di Uomini e donne ha cancellato nelle storie in evidenza la cartella ‘Farfalla Blu’, che era dedicata proprio a Giordano.

Tensioni anche dopo Temptation Island Vip

I due quest’estate avevano partecipato a Temptation Island Vip [VIDEO]per cercare di risolvere i problemi di coppia. Dopo discussioni e gelosie, però, i due avevano deciso di uscire dal programma insieme.

La coppia sembrava più unita che mai e sembrava aver messo da parte le incomprensioni. Impressioni, a quanto pare, sbagliate visto che tra i due sembrano esserci continue tensioni. Alla base delle loro incomprensioni c’è sempre stata la mancanza di fiducia: in particolare, Giordano non ha mai digerito il fatto di essere venuto a sapere, dopo il programma, che Nilufar durante il trono sentiva in segreto il corteggiatore Stefano. Non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più sulla crisi tra Nilufar e Giordano. Prima o poi uno dei due dovrà confermare o smentire la rottura definitiva, ma i fan intanto sperano nel lieto fine per la coppia di Uomini e Donne.