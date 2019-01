Annuncio

All'Isola dei Famosi Taylor Mega sta già facendo parlare molto di sé. L'influencer, infatti, è stata accusata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi di complotto. A quanto pare sembra che la ragazza abbia deciso di presenziare tre settimane all'isola per poi lasciare tutto e tornare alla sua vita. La ragazza, messa con le spalle al muro, ha smentito. Tuttavia, nuove accuse stanno rendendo più fitta la vicenda. Il Ken umano ha rivelato che la Mega avrebbe un contratto per presenziare in un locale a fine febbraio.

Taylor Mega genera scalpore, ha uno screzio con Marina La Rosa

L'isola dei famosi ha riaperto ufficialmente i battenti. [VIDEO] La prima settimana di permanenza dei concorrenti in Honduras procede alla grande e i primi screzi cominciano a farsi sentire.

Prima di sbarcare sull'isola, però, i naufraghi hanno trascorso una settimana all'interno di un'abitazione per conoscersi un po' meglio e iniziare ad ambientarsi all'ostilità dell'isola. Ebbene, in questa occasione, due donne hanno avuto uno screzio. Una tra le protagoniste è stata proprio Taylor Mega, la quale ha avuto un piccolo battibecco con la 'gatta morta' Marina La Rosa. La lite è durata poco ma ha fatto emergere la personalità determinata dell'influencer.

A quanto pare, la bellissima Mega sta dando spettacolo sin dal primo momento. Tutti i telespettatori della trasmissione, infatti, ricorderanno sicuramente il polverone scoppiato nel corso della prima puntata dell'Isola, quando Alessia Marcuzzi si è trovata a riprendere il comportamento della ragazza.

Roger Garth accusa Taylor Mega di complotto: avrebbe un accordo per una serata a fine febbraio

Quest'ultima, infatti, è stata accusata di aver adoperato una strategia completamente contraria al regolamento della trasmissione.

Da quanto emerso, sembrava che Taylor avesse intenzione di lasciare l'isola dopo tre settimane, fenomeno che non è certamente possibile per il concorrenti del reality show. Messa alle strette, l'influencer, nel corso della precedente puntata del reality show, ha smentito la vicenda [VIDEO] ma, dopo giorni, sono emersi dei dettagli che stanno compromettendo la sua situazione. Il Ken umano Roger Garth, infatti, ospite a Pomeriggio 5, ha rivelato che Taylor Mega avrebbe un contratto con una famosa agenzia per presenziare ad una serata in discoteca i primi di febbraio. In quel periodo, l'Isola dei famosi andrà ancora in onda e Taylor potrebbe essere ancora una concorrente. Questa novità, quindi, sta compromettendo la posizione di Taylor Mega. Onde evitare lo scandalo, è probabile che tale serata venga annullata.