Tra le coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella che sicuramente ancora oggi continua ad attirare l'attenzione degli spettatori da casa è composta da Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due hanno fatto molto discutere a causa del loro avvicinamento all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se poi in realtà non è successo nulla di serio dato che, fuori dalle mura di Cinecittà, Stefano aveva Dasha ad attenderlo. Adesso, però, la love story con Dasha è giunta al capolinea e sembrerebbe che con la bella Benedetta sia nato qualcosa in più di una semplice amicizia. [VIDEO]

L'addio tra Stefano Sala e Dasha, lui spiazza sui social: 'Sono mezzo fidanzato'

Nel dettaglio, infatti, qualche settimana fa Stefano Sala ha confermato in diretta tv a Pomeriggio 5 di aver scelto di mettere la parola fine alla sua storia d'amore con Dasha, la modella con la quale faceva coppia fissa prima dell'inizio del reality show condotto da Ilary Blasi.

Stefano ha ammesso nel salotto di Barbara D'Urso che ha preferito chiudere questa relazione in quanto all'interno della casa ha capito delle cose che lo hanno fatto molto riflettere e portato a maturare questa decisione.

Successivamente, in studio è stata ospite anche la bella Dasha, la quale non ha nascosto la sua amarezza per come sono andate le cose con Stefano e ha aggiunto che, a distanza di pochi mesi dalla fine della loro relazione, non può dire che lo abbia già completamente dimenticato.

Il colpo di scena di questa vicenda, però, è arrivato nel momento in cui Stefano Sala ha risposto ad alcune domande che gli sono state fatte sui social da un gruppo di fan, le quali hanno sottolineato che le sue labbra sarebbero lievitate maggiormente nel corso degli ultimi tempi, ipotizzando così un ricorso di Stefano alla chirurgia estetica.

Benedetta e Stefano, scoppia l'amore dopo il GF Vip?

La risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, però, non si è fatta attendere e Stefano ha dichiarato che normalmente sono sempre state grosse le sue labbra, aggiungendo poi che le avrebbe fatte provare a questa fan criticona ma non poteva perché ormai era 'mezzo fidanzato'. [VIDEO]

Parole che non sono passate inosservate e che subito hanno acceso la curiosità dei tantissimi fan, i quali a questo punto sembrano non avere più dubbi sul fatto che tra Stefano e Benedetta ci sia del tenero.

Al più presto arriverà la conferma definitiva della coppia? Vi terremo aggiornati.