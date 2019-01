Annuncio

Annuncio

E' una Taylor Mega inedita quella che il pubblico di Canale 5 ha visto nel daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda il 31 gennaio: l'influencer, infatti, si è raccontata senza filtri, arrivando a confessare anche alcuni suoi segreti mai detti prima. La ragazza ha fatto sapere di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di soffrire di attacchi di panico, ma che l'esperienza in Honduras la sta aiutando a combattere questi suoi "fantasmi". Le famose tre settimane che si era prefissata come massimo della durata della sua avventura nel reality, dunque, sembrano essere acqua passata per la bella naufraga.

Taylor Mega si racconta: 'Ho un passato molto difficile'

A poche ore dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Taylor Mega è stata messa al corrente delle chiacchiere che si stanno facendo sul suo conto in Italia: con un video, infatti, la produzione ha informato la naufraga delle accuse che alcuni opinionisti di ''Pomeriggio 5'' le hanno lanciato nei giorni scorsi.

Advertisement

A chi l'ha etichettata come una "escort" che avrebbe in programma già una serata come ospite d'onore in Costa Azzurra a fine febbraio, la ragazza ha risposto in modo molto diplomatico: "Sono abituata ai giudizi della gente, ad essere criticata per il mio stile di vita e le mie scelte".

L'influencer si è descritta come una ragazza sincera al 100%, che non indossa alcuna maschera prima di negare con fermezza l'esistenza di un evento al quale dovrebbe partecipare tra poco meno di un mese.

In merito alla polemica che è nata la scorsa settimana sulla sua presunta strategia di stare in Honduras solo 3 settimane esclusivamente per fini economici, Taylor ha rivelato: "Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze. Sono una persona fragile con un passato molto difficile".

La Mega ha assicurato che il limite che si era prefissata prima di partire, non esiste più; dopo aver trascorso una settimana sull'Isola, infatti, la giovane ha fatto sapere: "Se il pubblico me lo permetterà, vorrei continuare".

Advertisement

I migliori video del giorno

Isola 14: chi sarà il primo eliminato?

Taylor Mega ha raccontato per la prima volta quali sono i motivi che l'hanno spinta a cambiare idea e a voler restare sull'Isola dei famosi: "In passato ho avuto problemi di tossicodipendenza, soffro ancora di attacchi di panico e d'ansia ma ho capito che quest'esperienza mi sta facendo affrontare questi fantasmi, mi sta facendo scoprire che ce la posso fare''.

La ragazza ha fatto sapere di aver accantonato sei mesi fa i suoi problemi con la droga, e di averlo fatto soprattutto per l'amore che nutre nei confronti della sua famiglia e di sé stessa.

La volontà dell'influencer è di rimanere in gioco nel reality, però, potrebbe non essere abbastanza; si sa che la giovane è in nomination con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni e che, durante la diretta del 31 gennaio, uno di loro dovrà lasciare definitivamente l'Honduras.

Basteranno le inaspettate confessioni di Taylor a risparmiarle l'eliminazione?