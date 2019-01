Annuncio

Annuncio

Taylor Mega è sicuramente la concorrente dell'Isola dei Famosi più discussa dopo la messa in onda della prima puntata. La ragazza, infatti, è finita al centro dell'attenzione mediatica per diversi motivi: oltre ad essere stata accusata di aver architettato la sua breve trasferta in Honduras solo per fini economici e di popolarità, la bionda influencer è stata presa di mira da un opinionista di Pomeriggio 5 che l'avrebbe etichettata come "escort" durante la diretta del 25 gennaio.

Taylor Mega attaccata anche a Pomeriggio 5

Al termine della prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, non si parla d'altro che di Taylor Mega, l'influencer che si è fatta subito notare sia per la sua bellezza che per un episodio un po' dubbio.

Advertisement

Nel corso della trasmissione, infatti, Alessia Marcuzzi ha mostrato un video che circolava sui social network, nel quale la neo-naufraga salutava i suoi follower e dava appuntamento al suo rientro in Italia fra circa tre settimane.

La conduttrice ha chiesto alla concorrente come possa essere così sicura di tornare a casa fra tre settimane, sospettando che dietro quest'affermazione possa esserci un accordo economico. La diretta interessata, tra un'esitazione e l'altra, ha provato a difendere la sua posizione.

Il dibattito scatenatosi intorno alla influencer friulana è proseguito anche il giorno dopo a Pomeriggio 5: durante il talk-show di Barbara D'Urso incentrato sulla prima puntata dell'Isola si è parlato soprattutto di Taylor Mega e del caso che l'ha vista assoluta protagonista poche ore prima.

Advertisement

Roger Garth, per esempio, ha riportato che la 25enne avrebbe firmato un accordo per essere l'ospite d'eccezione di una serata in Costa Azzurra alla fine di febbraio: se l'indiscrezione fosse confermata, vorrebbe dire che effettivamente la giovane avrebbe pensato di partecipare al reality di Canale 5 [VIDEO] solo per poche settimane, per poi sfruttare al massimo la popolarità che deriva dal programma televisivo.

Il modello ha anche aggiunto che l'evento sarebbe stato organizzato già da qualche tempo da un'agenzia di Roma e che sarebbe stato addirittura sponsorizzato tramite i social network, circostanza piuttosto strana perché a febbraio Taylor Mega potrebbe essere ancora una concorrente dell'Isola dei Famosi [VIDEO].

Taylor Mega potrebbe essere la prima eliminata dell'Isola 14

Mentre nello studio di Pomeriggio 5 si discuteva dell'alto tenore di vita che Taylor Mega ha dichiarato di avere da qualche anno a questa parte, si è sentita una voce maschile lanciare un'insinuazione piuttosto pesante nei confronti della naufraga.

Infatti, nel momento in cui Barbara D'Urso chiedeva ai suoi ospiti come facesse la bionda influencer ad essere così benestante, durante il dibattito si è sentito un opinionista non inquadrato che ha risposto: "Perché fa la escort".

Se confermate, quelle pronunciate nei confronti della naufraga friulana sarebbero parole piuttosto forti che, ad ogni modo, dovrebbero trovare riscontro attraverso prove e testimonianze che, ad oggi, non risultano affatto.

Nel frattempo, il polverone mediatico che si è sollevato attorno alla giovane Taylor Mega potrebbe ritorcersi contro di lei: infatti la 25enne è finita in nomination con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni, quindi già nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi del 31 gennaio potrebbe abbandonare il gioco per volere del pubblico con due settimane d'anticipo rispetto a quelle che avrebbe strategicamente calcolato.