Dopo settimane di Gossip e notizie mai confermate, ora sembra essere ufficiale: Jeremias Rodriguez non parteciperà all'Isola dei Famosi. Ad annunciare il forfait del fratello di Belen è stato il settimanale Chi uscito il 30 gennaio, il quale anticipa anche l'identità del Vip che è stato scelto per sostituire l'argentino. Stiamo parlando di stefano bettarini, l'ex inviato del reality sulla sopravvivenza che pare abbia accettato di mettersi alla prova nelle inedite vesti di naufrago: il toscano dovrebbe entrare a far parte del cast del programma di Canale 5 [VIDEO] a partire dalla terza puntata.

Isola 14: Bettarini concorrente, l'indiscrezione di Chi

Il settimanale Chi ne è convinto: Jeremias Rodriguez non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla mano che si è procurato [VIDEO] nel periodo di Capodanno, perciò non parteciperà alla quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, inoltre, fa sapere che gli addetti ai lavori avrebbero già scelto il personaggio che a breve volerà in Honduras per prendere il posto che era destinato al fratello di Belen.

Secondo i gossip che ha raccolto il giornale nei giorni scorsi, sarebbe Stefano Bettarini il nuovo concorrente del reality sulla sopravvivenza; l'ex calciatore avrebbe accettato di prendere parte al programma di Canale 5 dopo un lungo corteggiamento e dopo aver avuto il consenso di Simona Ventura.

La conduttrice, interpellata da Chi sull'imminente "naufragio" dell'ex marito, ha detto: "Il lavoro viene prima di tutto, soprattutto per il bene dei nostri figli. Se Stefano è felice di andare all'Isola, lo sono anch'io".

Stando a quello che riporta la rivista scandalistica in queste ore, il toscano dovrebbe entrare ufficialmente nel gruppo a partire dalla terza puntata, cioè in quella che sarà trasmessa durante la settimana di Sanremo (probabilmente di domenica sera).

Per Bettarini, l'Isola dei Famosi non è affatto una novità; già nel 2017 l'uomo ha fatto parte del cast nel ruolo di inviato, prima di essere rimpiazzato da Stefano De Martino prima e da Alvin poi.

Tutti i reality di Stefano Bettarini: dal GF VIP al Jump, fino a Temptation Island

Il probabile ritorno di Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi (la notizia non è ancora stata ufficializzata dagli addetti ai lavori), confermerebbe il forte legame che l'uomo ha con i reality show; negli ultimi anni, infatti, sono tantissimi i format ai quali ha partecipato l'ex calciatore, riuscendo quasi sempre ad arrivare fino alla fine.

L'ex marito di Simona Ventura, per esempio, è stato protagonista della prima edizione VIP del Grande Fratello (classificandosi al terzo posto), dell'unica annata di Jump (il programma dedicato alla disciplina dei tuffi), della dodicesima edizione dell'Isola come inviato e della prima di Temptation Island VIP.

Risale allo scorso autunno, infatti, la brillante performance dell'ex calciatore nel reality nel quale alcune coppie mettono alla prova il loro legame: il toscano, assieme alla fidanzata Nicoletta Larini, ha contribuito al successo della trasmissione condotto dalla sua ex moglie, la Ventura.