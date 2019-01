Annuncio

Annuncio

Il trono di Andrea Cerioli all'interno del programma di Canale 5 "Uomini e Donne" è giunto a conclusione. Il bel ragazzo ha scelto durante la puntata andata in onda oggi, giovedì 31 gennaio, Arianna come compagna di vita.

Andrea Cerioli sceglie Arianna

Spiazzando tutti coloro che pensavano che il ragazzo non fosse ancora pronto a scegliere il bellissimo Andrea Cerioli ha invece scelto quella che potrebbe essere la donna della sua vita durante la puntata odierna.

Questa si è aperta mostrando lo sbigottimento delle corteggiatrici, che non erano state avvisate della decisione del tronista e hanno appreso che quella di oggi sarebbe stata l'ultima puntata solo al momento del loro ingresso in studio, grazie alla scritta sugli schermi che recitava "Oggi Andrea farà la sua scelta".

Advertisement

I consueti filmati girati dalla redazione questa settimana mostrano Andrea che va a trovare Arianna che era da una sua amica, durante la loro passeggiata in città si mostrano molto uniti e il ragazzo le dice "la chimica non si spiega". Una frase che poi si rivelerà profetica, alla luce della scelta del giovane. L'opinionista Gianni Sperti, alla fine del filmato, decide però di esprimere i propri dubbi, insinuando che Arianna sapesse già che verrà scelta: secondo l'uomo, infatti, la ragazza si mostra troppo tranquilla.

Ma per il programma è un momento cruciale e non vi è molto spazio per le polemiche. Andrea e Arianna si ritrovano una davanti all'altro seduti sulle celebri sedie rosse e il ragazzo sceglie di dichiararsi ad Arianna ripetendo che la chimica non si può spiegare e annunciando che lui non vede l'ora di uscire dal programma di Canale 5 insieme a lei per dare inizio ad una storia d'amore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Arianna accetta la proposta di Andrea e i due lasciano insieme "Uomini e donne".

La delusione di Federica

L'altra corteggiatrice di Andrea, Federica, si è mostrata comprensibilmente delusa dalla decisione di Andrea Cerioli. La ragazza è stata la prima ad essere chiamata a sedersi davanti al tronista, che le ha spiegato di considerarla una persona molto in gamba, intelligente, molto carina. Ma proprio grazie a queste qualità, secondo Cerioli, la giovane avrebbe già dovuto capire che non sarebbe stata la sua scelta. Il tronista ha aggiunto che il suo obiettivo non è mai stato quello di far vivere a tutti un percorso, perchè vi sono delle sensazioni che sono intime e non si possono spiegare.

Se Gianni Sperti ha continuato a criticare il giovane, l'altra celebre opinionista del programma, Tina Cipollari, ha invece difeso il ragazzo, facendo notare che Andrea ha scelto prima di arrivare agli speciali serali, rinunciando quindi ad una buona vetrina televisiva.