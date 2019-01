Annuncio

L'Isola dei Famosi è iniziata da una settimana e i naufraghi hanno iniziato ad affrontare le prime difficoltà. Divisi in Ciurma e Pirati, questi ultimi hanno avuto modo di condividere la spiaggia con i quattro galeotti. La Ciurma è stata sottomessa a dure prove, come quella per il guadagno della porzione di riso: infatti nell'edizione in corso dovranno guadagnarselo quotidianamente, spingendo una pesante ruota di legno; Mentre i Pirati hanno avuto la possibilità di usufruire della "manovalanza" dei galeotti.

In settimana si è svolta anche la prima prova ricompensa con la Caccia al Tesoro. Divisi in squadre da quattro, hanno dovuto affrontare un percorso come in una sorta la staffetta.

La prova è andata a buon fine e i naufraghi hanno avuto la possibilità di sorseggiare del succo d'arancia.

Intanto nella puntata di stasera ci saranno due nuovi arrivi: Jo Squillo e Stefano Bettarini [VIDEO]. La prima non è stata presente dalla puntata di settimana scorsa a causa di motivi familiari, mentre il secondo andrà a sostituire Jeremias Rodriguez, che all'ultimo ha dovuto rinunciare alla partecipazione all'isola a causa di un problema di salute. Nell'Isola sono giunte anche le Polene Francesca Cipriani e il Mago Otelma, arrivati per contendersi un posto nel cast dei naufraghi. Tra questi ultimi uno potrebbe perdere anche il posto, pare infatti che un concorrente verrà messo in discussione a causa di alcune frasi pubblicate sui social prima della partenza in Honduras.

Ovviamente ci sarà anche la prima eliminazione, chi uscirà tra Demetra Hampton, Taylor Mega e Kaspar Capparoni?

Per scoprire tutti gli aggiornamenti, non vi resta che seguire insieme a noi la diretta dell'Isola dei Famosi, dalle 21.30 qui su Blasting News.

