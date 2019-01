Annuncio

Dalla love story con Elia Fongaro alla foto osé pubblicata su Instagram. Nelle ultime ore Jane Alexander [VIDEO] ha acceso le discussioni social prima per uno scatto audace pubblicato sul profilo personale e poi per aver risposto alle domande dei numerosi fan (oltre duecentomila follower) sul flirt con l’ex velino nato nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip. Una passione travolgente che ha spinto l’ex gieffina a chiudere la relazione con il fidanzato, Gianmarco Amicarelli, dopo la sua proposta di matrimonio.

Al termine del reality non sono mancate critiche nei confronti dell’attrice che ha conquistato la ribalta interpretando la marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa.

In tanti pensavano che la storia d’amore tra Jane ed Elia fosse destinata a concludersi prematuramente.

In realtà il rapporto procede a gonfie vele come ha confermato l’italo inglese su Stories.

'Ho fatto la modella per anni e continuo a fare le foto per passione'

Dopo l’esperienza al GF Vip Jane Alexander è tornata attivissima sui social ed in particolare su Instagram. L’attrice ha sorpreso i suoi numerosi seguaci pubblicando una foto in cui si mostra senza veli. “Sono una che nella vita osa abbastanza, mi pare”. Nello specifico la quarantaseienne di Watford è ritratta in una posa osé con il seno coperto dalla mano sinistra. L’immagine è stata accompagnata da un commento in cui ha ricordato l’avventura nella casa più spiata dagli italiani. “Mi manca tanto” - ha chiosato sottolineando che si era creata una situazione simile a quella di un gruppo di sopravvissuti. La Alaxender non ha nascosto il desiderio di rivivere in parte quell’esperienza ma è finita nel mirino della critica social per lo scatto trasgressivo.

Accuse alle quali l’artista ha prontamente replicato.

“Ho fatto la modella per anni e continuo a fare foto per passione, lavoro, diletto”. Jane ha riferito che non sono immagini volgari e che la storia che le attrici hanno bisogno di farsi notare è vecchia, bigotta ed un “poco stupidina”.

La love story con Elia Fongaro

In seguito Jane Alexander ha risposto su Stories alle domande dei follower. In molti hanno chiesto lumi sull'andamento della relazione con Elia Fongaro [VIDEO]. L’italo inglese ha spiegato che con l’ex velino si vedono “spesso e volentieri” e che ora le “manca tantissimo”. Senza fare giri di parole l’attrice ha precisato che non si aspettava di provare un sentimento così forte per il modello vicentino: “Ma non mi dispiace per niente”. Stuzzicata da una fan la Alexander non ha nascosto il desiderio di voler Elia fra le sue braccia. Eloquente la risposta a chi le chiedeva se fosse innamorata. “Lui non lo sa, quindi acqua in bocca”.