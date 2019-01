Annuncio

"Abbiamo deciso di divorziare e continuare a condividere le nostre vite come amici, genitori e partner in affari". Così Jeff Bezos, fondatore e CEO del colosso delle vendite online Amazon, proprietario del Washington Post e uomo più ricco del mondo [VIDEO] con un patrimonio personale di più di 137 miliardi di dollari, ha annunciato via Twitter la separazione dalla moglie MacKenzie Tuttle Bezos con cui ha condiviso 25 anni di matrimonio e 4 figli.

Il divorzio dei Bezos

La causa del divorzio, che inizialmente era rimasta ignota, è stata svelata ieri sera quando Bezos è stato fotografato dai paparazzi di TMZ in atteggiamenti intimi con la modella e conduttrice Lauren Sanchez.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sarebbero conosciuti tramite il marito di quest'ultima, Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood e grande amico di Bezos.

Secondo voci vicine ai due, sarebbero almeno otto mesi che i due hanno segretamente una relazione extraconiugale.

Il tabloid National Enquirer, rivale del Washington Post e ritenuto molto vicino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avrebbe approfittato dello scandalo intercettando messaggini e foto intime tra gli amanti e prove di costosi viaggi in posti esotici.

Bezos potrebbe perdere il primato di uomo più ricco del mondo

E' proprio a causa di questo divorzio che Jeff Bezos rischia di perdere "il trono" come uomo più ricco del mondo e cederlo nuovamente a Bill Gates, fondatore di Microsoft, con un patrimonio personale di 94 miliardi di dollari, che lo possedeva fino a qualche anno fa.

Infatti secondo le leggi sul divorzio dello stato di Washington, in cui la famiglia Bezos è residente, è prevista la divisione di tutto il patrimonio accumulato durante il matrimonio al 50% tra i due coniugi. I Bezos si sono sposati nel 1993 senza nessun accordo prematrimoniale, un anno prima che la società Amazon [VIDEO] venisse fondata nel 1994, e questo potrebbe dare diritto a MacKenzie Bezos a metà del patrimonio del marito, che equivale a più di 68 miliardi di dollari e una percentuale sulle quote Amazon di famiglia facendola diventare automaticamente la donna e la 50esima persona più ricca del mondo.

Al momento gli accordi sono tra le mani dei loro avvocati, in ogni caso anche se a MacKenzie finisse per avere il diritto anche solo all' 1% del patrimonio del marito sarebbe comunque il risarcimento piu'alto mai ottenuto in un divorzio in tutta la storia. Ancora incerte le proiezioni sulle conseguenze che il divorzio avrà sulla società Amazon.