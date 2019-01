Advertisement

Nel prossimo mese di febbraio avrà inizio la 69esima edizione del Festival di Sanremo [VIDEO], ma è già tanta l'attesa nei confronti di questa nuova edizione che si appresta ad essere ricca di sorprese e novità. Qualche ore fa, infatti, sono stati finalmente svelati i nomi dei conduttori che quest'anno affiancheranno Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston.

I nuovi conduttori

Nel dettaglio, vi segnaliamo che è stato finalmente svelato il 'mistero' che circondava i nomi dei presentatori che quest'anno avrebbero condotto il Festival in sostituzione di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino.

Innanzitutto possiamo anticiparvi che anche per questa edizione Claudio Baglioni si limiterà a presenziare sul palco dell'Ariston senza condurre realmente lo show. La conduzione della kermesse canora, infatti, sarà affidata a due volti molto noti della televisione italiana [VIDEO], Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

La prima è una vecchia conoscenza del Festival, dato che ne ha già condotto un'edizione insieme a Carlo Conti e ha partecipato a tante altre nelle vesti di ospite. Per Claudio Bisio, invece, si tratterà di un vero e proprio debutto, dato che il comico non ha mai partecipato alla kermesse né come conduttore né in qualità di ospite della manifestazione.

Il cast e i probabili ospiti

Il Festival di Sanremo 2019 non si differenzierà dalle altre edizioni soltanto per la scelta dei conduttori ma anche per la presenza in gara di cantanti appartenenti a stili di musica nettamente differenti fra di loro. Fra i big quest'anno, infatti, avremo artisti del calibro di Nek, Francesco Renga, Loredana Berté e Il Volo. Ma non mancheranno anche le nuove leve del panorama musicale italiano come Irama ed Einar.

Inoltre ritorneranno sul palco del Festival anche altri due ex vincitori della kermesse: Arisa e Simone Cristicchi. E poi Daniele Silvestri, Nino D'angelo (con Livio Cori), Paola Turci, Anna Tatangelo, Ex-Otago, Patty Pravo (con Briga) e uno dei gruppi storici del rock italiano, I Negrita. Saliranno sul palco dell'Ariston anche due ex partecipanti della categoria giovani dell'anno scorso, Enrico Nigiotti e Ultimo. Ed infine, a concludere l'elenco dei big di quest'anno ci saranno diversi volti noti della musica rap nostrana come Achille Lauro, Boomdabash, Ghemon, Shade (con Federica Carta), Motta, Mahmood e Zen Circus.

Per quanto riguarda gli ospiti che saliranno sul palco del Festival, ancora non si sa nulla di certo anche se si vocifera che potrebbero essere presenti in qualità di ospiti Fiorello, Maurizio Crozza e il duo comico Luca e Paolo.