Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con La compagnia del cigno, la fortunatissima fiction di Raiuno che vede protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. La prima puntata, trasmessa ieri sera in tv, ha ottenuto un risultato d'ascolto a dir poco pazzesco in prima serata, con una media di oltre 5.8 milioni di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 24%. Numeri decisamente importanti che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di vincere la gara degli ascolti serali ma intanto i fan attendono con trepidazione la prossima puntata che verrà trasmessa il 14 gennaio in tv. [VIDEO]

La compagnia del cigno, anticipazioni della terza puntata

Le anticipazioni ufficiali riguardanti La compagnia del cigno, infatti, rivelano che a partire dalla terza puntata in poi, la fiction verrà trasmessa sempre e solo di lunedì e questa sarà la nuova collocazione fino alla fine di questa prima fortunata stagione.

La trama della serie rivela che nel primo episodio dal titolo "L'orgoglio di Sara" vedremo che Barbara prenderà finalmente una decisione e così vedremo che la ragazza deciderà di abbandonare definitivamente il liceo classico per poter studiare con tutti gli altri della compagnia all'interno del liceo del conservatorio.

Una notizia che ovviamente renderà contenti sia Domenico che Matteo, i quali entrambi sembrano essersi invaghiti della ragazza. Nel frattempo vedremo che Sara riuscirà ad entrare all'interno dell'orchestra, ma qualche ragazzo non sembra essere per nulla contento. I genitori di Robbo, invece, decidono di separarsi definitivamente.

Il secondo episodio di questa terza puntata de La compagnia del cigno, invece, si intitola "Un'altra possibilità". Le anticipazioni sulla trama rivelano che Morioni con un tutore al braccio e qualche costola rotta in seguito all'incidente, trova Irene ad aspettarlo ma rifiuta il suo aiuto. Il maestro decide di continuare a dirigere l'orchestra nonostante i forti dolori. Intanto Matteo sembra essere logorato dalla gelosia, perché sa che tra Domenico e Barbara sta nascendo qualcosa e lui non si dà pace.

Dove rivedere la fiction in replica streaming

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi della fiction [VIDEO] La compagnia del cigno in prima visione assoluta su Raiuno, ricordiamo che si possono rivedere tutte le puntate che sono state trasmesse fino a questo momento in replica streaming online sul sito web RaiPlay.it, accedendo alla sezione del portale dedicata alla serie tv con Anna Valle e Alessio Boni.

In questo modo, quindi, non si arriva impreparati alla messa in onda delle prossime puntate che verranno trasmesse per altre quattro settimane nel prime time della rete ammiraglia Rai.