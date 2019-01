Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra [VIDEO], che intrattiene da diversi anni i telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La donna, infatti, verrà raggiunta da alcuni proiettili sparati da Gonzalo, tornano a Puente Viejo per vendicarsi della matrona.

Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo tornano alla Villa

Clamoroso colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il Segreto.

A breve, infatti, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al ritorno di Gonzalo Castro. Proprio quest'ultimo riapparirà nell'episodio 1910 scagliandosi come una furia contro Donna Francisca, in stato catatonico dopo la sua permanenza in sanatorio.

Tutto inizierà quando Fernando Mesia aiuterà Julieta, Mauricio, Fe e Saul a liberare Donna Francisca e suo marito dal manicomio dove il diabolico Fulgencio Montenegro li ha seviziati e sequestrati. Proprio durante il salvataggio della coppia Fernando porrà fine alla vita di Fulgencio prima che possa rivelare la verità sul suo conto. Nel frattempo Raimundo chiederà al dottor Zabaleta di sottoporre la moglie a delle indagini approfondite. Il medico, a questo punto, consiglierà al vecchio locandiere di ricoverare la consorte in una clinica in quanto le sue condizioni sono disperate. Ma il padre di Emilia si rifiuterà di allontanarsi dalla Montenegro tanto da pretendere che venga ricoverata a Puente Viejo sotto la sua sorveglianza.

Gonzalo spara alla Montenegro

Le trame de Il Segreto, in onda a marzo sui teleschermi italiani [VIDEO], svelano che Gonzalo ricomparirà improvvisamente nello studio della dark lady, sorvegliata in quel momento da Fernando.

Quest'ultimo, dopo aver convinto Raimundo ad andare a riposare, si troverà di fronte al padre di Esperanza e Beltran che sparerà due colpi d'arma da fuoco contro la nobildonna, ancora sofferente. A questo punto l'ex sacerdote obbligherà il Mesia a coprire il crimine appena commesso e gli racconterà cos'è successo alla sua famiglia nella lontana Cuba.

Inoltre il marito di Maria confesserà di aver ucciso Donna Francisca in quanto la riteneva responsabile dell'incendio in cui erano morti i suoi adorati figlioletti. In questa circostanza Mesia scoprirà che Maria è viva e vegeta tanto da essere nascosta in un posto sicuro. Gonzalo, nel frattempo, farà credere a Raimundo che Donna Francisca è morta nel sonno. Infine il vecchio locandiere, sconvolto dall'accaduto, si rifiuterà di aprire la bara durante la veglia funebre.