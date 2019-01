Annuncio

Ieri, domenica 27 gennaio, è andata in onda la terza puntata della fiction "La Dottoressa Giò". Le avventure della ginecologa Giorgia Basile, interpretata da Barbara D'Urso, non stanno suscitando l'interesse sperato. La fiction, composta da 4 puntate complessive, sarebbe dovuta essere trasmessa per quattro domeniche consecutive. In seguito agli scarsi risultati ottenuti in materia di ascolti, però, Mediaset ha deciso di correre ai ripari anticipando la puntata finale a martedì 29 gennaio.

I grandi flop di Mediaset: La Dottoressa Giò e Adrian

La rete televisiva Mediaset sta facendo fronte ad un bel po' di insuccessi. Innanzitutto, bisogna tenere presente il flop della serie la Dottoress Giò.

Dopo 20 anni di pausa, infatti, Barbara D'Urso ha voluto ardentemente che la fiction tornasse in onda, rivisitata naturalmente in chiave moderna. La conduttrice teneva molto a questa serie poiché contiene uno dei temi per i quali lei si batte sempre tanto: la lotta contro la violenza sulle donne. Gli ascolti, tuttavia, si stanno rivelando alquanto deludenti. Le varie puntate, infatti, continuano ad essere battute dalla concorrenza RAI.

Quello della Dottoressa Giò, però, non è l'unico flop in casa Mediaset. Grandi insuccessi sono stati registrati anche dalla tanto attesa serie evento su Adriano Celentano "Adrian". [VIDEO]Gli spettacoli di lunedì e martedì scorso, infatti, si sono rivelati molto deludenti per il pubblico che si aspettava di vedere per molto più tempo sul palco Adriano Celentano.

Se lo spettacolo è stato una delusione, però, i risultati sono anche peggio per quanto riguarda la serie animata.

Mediaset corre ai ripari e cambia i palinsesti

Mediaset, dunque, ha sentito la necessità di correre ai ripari e di intervenire per porre rimedio a tale situazione spiacevole. Per questo motivo ha deciso di modificare i palinsesti all'ultimo momento.

Oggi, lunedì 28 gennaio andrà in onda Adiran su Canale 5.

su Canale 5. Martedì 29 gennaio sarà trasmessa l'ultima puntata della fiction La Dottoressa Giò.

Mercoledì, invece, sarà dato spazio al programma " 55 Passi nel sole " di Al Bano Carrisi.

" di Al Bano Carrisi. Giovedì 31, invece, andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei famosi. [VIDEO]

Quest'ultimo programma, inoltre, si fermerà durante la trasmissione di Sanremo, onde evitare il confronto. Pertanto, le prossime puntata del reality show saranno trasmesse domencia 3 e domenica 10 febbraio.