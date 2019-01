Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 gennaio. In prime time è andata in onda la seconda delle quattro puntata de La dottoressa Giò, la serie tv di Canale 5 con protagonista Barbara D’Urso, mentre su Raiuno è tornato in onda l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stato proprio il programma di Fazio.

La dottoressa Giò fa flop di ascolti: la serata viene vinta da Fabio Fazio

Nel dettaglio, infatti, gli ascolti della giornata di ieri, 20 gennaio, evidenziano che la seconda puntata de La dottoressa Giò [VIDEO] con Barbara D’Urso ha registrato un ascolto medio inferiore ai 2.5 milioni di spettatori, pari ad uno share che non è andato oltre la soglia del 10,90%.

Un vero e proprio tonfo per la fiction di Canale 5, che la scorsa settimana aveva debuttato registrando un ascolto medio di oltre tre milioni di spettatori, pari ad uno share che aveva superato la soglia del 12%.

Rispetto al debutto, quindi, La dottoressa Giò ha perso più di mezzo milione di spettatori e quasi due punti percentuali di share. Una sonora sconfitta per la signora degli ascolti di Canale 5, che come ci dicevamo è stata battuta in prime time da Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Il talk show di Raiuno, tornato in onda dopo la pausa natalizia, ha registrato un ascolto netto di oltre 3,7 milioni di spettatori nella prima parte, arrivando al 14,78% di share. La seconda parte del programma, denominata Il Tavolo, invece, ha intrattenuto una media di 2.2 milioni con il 13% di share.

Ottimi ascolti per Domenica In e Domenica Live, bene anche Kilimangiaro

Per quanto riguarda, invece, i programmi del daytime di ieri, va segnalata l’ottima tenuta di Domenica In, che nella prima parte ha ottenuto un ascolto di oltre 3 milioni di spettatori con quasi il 19% di share, mentre la seconda parte ha attirato l’attenzione di 2.6 milioni di fedelissimi.

Ascolti in crescita anche per la nuova edizione di Domenica Live [VIDEO] che, nella nuova fascia oraria dalle 17 in poi, ha registrato un ascolto netto di circa 2,7 milioni di spettatori con oltre il 16% di share, battendo così la trasmissione La prima volta condotta da Cristina Parodi. Va segnalato anche l’ottimo ascolto registrato ieri del programma Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich, che ha toccato la soglia di 1,9 milioni di spettatori arrivando all’11,40% di share.