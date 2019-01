Annuncio

Si torna a parlare di Ozuna e in particolar modo della morte di Kevin Fret, in cui si sospetta che in qualche modo il cantante potrebbe essere coinvolto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Ozuna e Kevin si sarebbero scambiati diversi messaggi negli ultimi mesi, proprio prima che Kevin venisse trovato morto in circostanze misteriose. Addirittura si è ipotizzato che Kevin potrebbe aver ricattato Ozuna per dei video, ma in queste ore il cantante ha voluto fare chiarezza in un'intervista. [VIDEO]

'Io non sono l'assassino di Kevin', dice Ozuna

Nel dettaglio, infatti, Ozuna ha rigettato al mittente tutte le accuse che gli sono state mosse sui social e sul web.

Il cantante ha specificato a chiare lettere di non essere stato lui a far uccidere Kevin Fret. 'Io non sono l'assassino di Kevin', ha dichiarato nell'intervista, aggiungendo poi che adesso lo sa anche la Polizia.

Ozuna ha poi rincarato la dose, aggiungendo che alle persone piace speculare e fare Gossip sui social alle spalle degli altri e per questo motivo si è sentito di dire che in tutta questa vicenda c'è qualcuno che sta giocando sporco. Ozuna ha rivelato di aver già parlato con le autorità competenti, compresa la Polizia alla quale ha raccontato il suo rapporto con Kevin Fret e ha aggiunto che lui si rende disponibile per qualsiasi altro chiarimento in futuro, dato che non ha nulla da nascondere.

Secondo Ozuna, la gente ha collegato una cosa con un'altra riguardo il suo rapporto con il trapper morto e alla fine in rete è venuto fuori un vero e proprio caos, al punto che da giorni non si fa che parlare d'altro.

Il cantante parla anche del video a luci rosse finito in rete

Ma in queste ore Ozuna ha voluto fare chiarezza anche su un altro episodio che lo riguarda in prima persona.

Parliamo del video gay a luci rosse, che risalirebbe ai tempi in cui il cantante era ancora minorenne, finito sui social. Dopo la sua diffusione, Ozuna ha diramato un comunicato stampa in cui ha chiesto scusa [VIDEO] a tutte le persone che si sono sentite turbate da questo filmato bollente che lo riguardava e che tuttavia è finito in rete a sua insaputa.

"Mi scuso con ciascuno di voi per gli errori che ho fatto in passato. Sono qui per affrontare il problema", ha dichiarato Ozuna. Nell'intervista di queste ore, inoltre, Ozuna ha specificato che si tratta dell'unico video a luci rosse che lo riguarda e di aver accettato di farlo perché nel momento in cui arrivò negli USA era disperato e senza soldi.