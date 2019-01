Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto, trasmessa in Italia quotidianamente su canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Nelle puntate che andranno invece in onda in Spagna, nel corso della settimana che va dal 14 al 18 gennaio, i telespettatori iberici assisteranno a numerosi colpi di scena riguardanti i due fratelli Ortega. Prudencio si ammalerà in modo molto grave, tanto da rischiare la vita. Soltanto una trasfusione potrebbe salvarlo.

Saul allora, nonostante abbia cercato di ucciderlo e di fargli del male in altro modo, deciderà di donargli il suo sangue. Qui però troverà Francisca a sbarrargli la strada, che gli rinfaccerà di averla abbandonata per seguire la Uriarte.

Prudencio sta per morire

Carmelo Leal, sindaco e massima autorità di Puente Viejo, si reca da Saul per informarlo che suo fratello Prudencio [VIDEO]è in gravissime condizioni di salute e che è molto difficile che egli sopravviva. L'unico sottile filo di speranza per lui è quella di essere sottoposto ad un intervento, ma prima egli necessita di una trasfusione. Secondo il parere del medico, il giovane potrebbe però ugualmente non farcela. Saul, nonostante le malefatte commesse dal fratello contro di lui, si reca immediatamente a villa Montenegro per vederlo e disponibile a donargli il suo sangue. Alla Casona, donna Francisca gli sbarra la strada per rinfacciargli nuovamente di aver abbandonato lei per correre dietro a Julieta. L'Ortega senior riesce comunque a donare il suo sangue per permettere al dottore di operare Prudencio, che così, avrà salva la vita.

Julieta, pur in disaccordo con lui, accetta la decisione dell'amato.

Maria ama Fernando?

Nel frattempo alla villa, il rapporto tra Maria e Fernando sembra essere diventato [VIDEO] molto diverso da quello che avevano alcuni anni fa. I due, dopo che il Mesia ha salvato i piccoli Beltran ed Esperanza mettendo a repentaglio la sua stessa vita, si sono infatti molto avvicinati. Il figlio del terribile Olmo ha nuovamente dichiarato alla Castaneda il suo amore per lei, che a sua volta sembra iniziare a ricambiarlo, tanto che la Montenegro, molto preoccupata per questo, le chiede a bruciapelo quali siano i suoi sentimenti per l'uomo. La giovane nega di amare Fernando ma afferma che la loro relazione non è però basata solo sull'amicizia.

Mesia, appena Prudencio si rimette, chiede il suo aiuto per gestire gli affari della tenuta in modo che lui possa dedicarsi a Maria ed ai suoi due bambini, nella speranza che ella si innamori sempre più di lui.

I Miranar intanto mettono in vendita all'emporio un nuovo prodotto, mentre Antolina cerca di mettere Elsa in cattiva luce con Isaac, affermando che questa si interessi ad Alvaro soltanto perchè è un medico. L'ex ancella non riesce però nel suo intento dal momento che il Guerrero le fa presente che la Laguna stava per sposarsi con lui che è soltanto un falegname.