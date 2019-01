Annuncio

Gemma Galgani [VIDEO] non ne può più di Rocco Fredella e neanche di Paolo Marzotto. La dama del Trono Over è stata intervistata dal magazine di "Uomini e donne [VIDEO]" e si è dichiarata molto delusa dai due cavalieri, accusandoli, senza mezzi termini, di averla usata per raggiungere altri scopi.

Secondo Gemma, Paolo l'ha usata per restare nel programma

L'affascinante dama bionda ha dichiarato che il cavaliere vicentino non aveva un vero interesse nei suoi riguardi, perchè appena l'ha lasciato, lui si è subito rivolto a donne più giovani.

Come Sabrina, un nuovo ingresso al Trono Over, per cui Paolo sembra aver perso la testa. Gemma afferma di non aver chiuso la conoscenza per Rocco, ma perchè aveva intuito la sua falsità.

La dama torinese dice che credeva di trovare in lui serenità, rispetto e disponibilità, confrontandosi sui momenti difficili delle rispettive vite. Ma quando lui ha trovato sicurezza, ha iniziato a diradare gli incontri con pretesti poco credibili, facendole perdere ogni interesse. Per Gemma è molto importante la fase iniziale del corteggiamento. Secondo lei, Paolo voleva solo restare nel programma, a qualunque costo, anche se la loro conoscenza fosse andata male.

Gemma accusa Rocco di essere un bugiardo

Gemma ha da dire anche su Rocco Fredella: secondo la donna, lui l'ha usata per diventare famoso e fare serate. E' rimasta basita quando lui ha pubblicizzato una sua serata in discoteca con una foto di loro due che si baciavano. Ha chiesto di farla rimuovere e si è detta dispiaciuta quando non ha ricevuto da lui alcuna scusa.

Inoltre, afferma di aver sempre notato una discrepanza tra il suo comportamento sotto le telecamere e quello lontano dai riflettori: in studio Rocco è sempre stato dolce e fuori invece molto freddo e assente. La dama bionda si è lamentata che spesso urlava al telefono o glielo attaccava in faccia. Dichiara di averlo lasciato dopo l'ennesima bugia sulle sue serate. Le aveva detto che doveva incontrarsi con il suo manager e invece era a fare una serata.

Nella puntata trasmessa ieri del Trono Over, Gemma ha avuto uno scontro duro con Rocco a causa di un episodio che lui aveva raccontato precedentemente. L'uomo aveva detto di essersi presentato a casa della Galgani con dei giochini erotici. Lei ha voluto precisare di essersi sentita molto offesa da questo gesto, perchè a lei interessano le carezze e l'amore, e ha invitato l'uomo a vergognarsi.