Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei Famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. [VIDEO]

I primi concorrenti dell'Isola dei famosi 2019 e l'inviato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sull'Isola dei famosi 2019 rivelano che nelle vesti di inviato di questa nuova stagione vedremo Filippo Nardi, ben noto al pubblico di Canale 5 anche per la sua partecipazione ad una delle primissime edizioni del Grande Fratello Nip, dove venne espulso dopo uno scatto d'ira che gli costò caro.

Come vi dicevamo, però, lo scorso anno Filippo Nardi è tornato alla ribalta per la sua partecipazione all'Isola dei famosi nelle vesti di concorrente e quest'anno ripartirà nuovamente per l'Honduras ma questa volta per ricoprire il ruolo di inviato e quindi curerà tutti i collegamenti della diretta con Alessia Marcuzzi.

Come vi dicevamo, però, nel corso delle ultime ore sono stati annunciati anche i nomi dei primi tre concorrenti definitivi di questa edizione dell'Isola dei famosi. Il primo nome è stato svelato dalla stessa Alessia Marcuzzi nel corso della puntata di Mai dire Talk di questa settimana: trattasi di Marina La Rosa, anche lei proveniente dal mondo del Grande Fratello.

L'ex 'gattamorta' del reality show Mediaset, si metterà in gioco in questa nuova avventura, dopo che per un bel po' di anni è stata lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo. E poi ancora il secondo concorrente di questa Isola dei famosi è il giornalista Paolo Brosio: il suo nome è stato svelato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi.

Paolo Brosio tra i naufraghi dell'Isola dei famosi

Per Paolo Brosio si tratta di un ritorno nel cast del reality show [VIDEO], visto che già negli anni passati è stato un naufrago dell'Isola, quando era ancora condotta da Simona Ventura.

E poi il terzo concorrente ufficiale svelato fino a questo momento è Jo Squillo: anche in questo caso la conferma è arrivata dalla pagina social del reality show. In bilico, invece, la presenza di Jeremias Rodriguez: in seguito all'infortunio al polso potrebbe non sbarcare più in Honduras, anche se intervistato a Verissimo, il fratello di Belen ha ammesso che gli piacerebbe poter fare questa avventura.