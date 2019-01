Annuncio

Colpo di scena oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso, dove si è tornato a parlare della coppia composta da Benedetta Mazza e Stefano Sala, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, i quali hanno fatto molto chiacchierare per il presunto flirt che c'è stato all'interno della casa più spiata d'Italia. E anche adesso che si sono spenti i riflettori sul reality show, si continua a parlare di questa coppia: il direttore Roberto Alessi, ha svelato in diretta tv, che i due si sarebbero chiusi nello stesso camerino nel backstage di Pomeriggio 5. [VIDEO]

GF Vip, Stefano e Benedetta vengono smascherati a Pomeriggio 5

Nel dettaglio, le Gossip news sull'ospitata della coppia di oggi nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, rivelano che Stefano Sala ha confermato la fine della sua relazione con Dasha, la modella ucraina con la quale ha avuto una relazione per diverso tempo.

Terminata l'avventura del Grande Fratello Vip, Stefano aveva ammesso di volersi prendere del tempo per capire e riflettere sul da farsi, senza nascondere di provare un affetto nei confronti della bella Benedetta, con la quale c'era un rapporto di amicizia anche prima di entrare in casa.

Sta di fatto che, alla fine, Stefano ha preferito interrompere definitivamente la relazione con la bella Dasha, affermando che dopo essersi rivisti più volte dopo il GF Vip, ha capito di voler proseguire la sua strada da solo e quindi per questo ha troncato la storia d'amore con la modella ucraina. A Pomeriggio 5, Stefano ha ammesso che la bella Dasha non l'ha presa proprio benissimo, ma Stefano ha ribadito che all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono cambiate molte cose e lui in questo momento ha una grande confusione in testa.

La bomba di Alessi: 'Avete usato un camerino in due'

Ma il colpo di scena di tutta questa vicenda ha a che fare anche con la bella Benedetta [VIDEO], dato che Roberto Alessi ha smascherato i due ex gieffini, rivelando in diretta televisiva che nel backstage della trasmissione di Barbara D'Urso si sono rinchiusi all'interno dello stesso camerino.

La reazione di Stefano e Benedetta non si è fatta attendere: i due hanno provato a negare, dicendo prima che volevano 'giocare al risparmio' e poi che con loro c'era anche il manager. Peccato, però, che Roberto Alessi ha smentito entrambi, ribadendo che in realtà il loro manager li stava aspettando fuori la porta e quindi i due sono stati da soli in camerino. Cosa sarà successo? Il gossip su questa coppia si infiamma sempre più.