Da giovedì 24 gennaio riprende su Canale 5 l'appuntamento con L'Isola dei Famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che torna in onda dopo i fasti della passata edizione, premiata dal pubblico con ottimi indici di ascolti in prima serata. E, in queste ore, sulle pagine della rivista 'Spy' sono stati svelati quelli che saranno i nomi dei nuovi concorrenti di questa edizione: tra questi figura anche Jeremias, il fratello di Belen Rodriguez. [VIDEO]

Il cast: presente anche Alvin, Bossari inviato

Stando alle anticipazioni di queste ore che sono state svelate in anteprima sulle pagine della rivista 'Spy', tra i concorrenti della prossima edizione dell'Isola dei famosi 2019 ci sarà anche Jeremias Rodriguez, il giovane fratello di Belen che abbiamo già visto nel cast della passata edizione del Grande Fratello Vip.

E poi ancora il cast di concorrenti famosi si arricchirà della presenza di Paolo Brosio, il giornalista ed ex volto del Tg4, amatissimo sul web e sui social. Va detto che negli anni passati Brosio ha svolto il ruolo di inviato all'Isola, quando ancora era condotto dalla Ventura.

Tra i nuovi concorrenti di questa edizione, inoltre, vi segnaliamo la presenza di Riccardo Fogli ma anche quella di Alvin e Luca Vismara, ex protagonista della scuola di Amici. Per quanto riguarda, invece, il nome dell'inviato di questa edizione, il settimanale 'Spy' ha anticipato che quest'anno a curare i collegamenti dall'Honduras ci sarà Daniele Bossari.

La programmazione dell'Isola dei famosi: arriva anche il prime time con la D'Urso

Tornando, invece, alla programmazione [VIDEO]dell'Isola dei famosi 2019, possiamo svelarvi che quest'anno oltre alla puntata in diretta con Alessia Marcuzzi e agli appuntamenti con il daytime, in onda su Canale 5 e Italia 1, ci sarà anche un nuovo programma condotto da Barbara D'Urso che sarà dedicato ai reality show. La trasmissione, che verterà principalmente su un talk show incentrato sui temi della settimana dell'Isola dei famosi, proporrà le interviste agli eliminati ma anche ai familiari e dovrebbe andare in onda, così come ha svelato TvBlog, il mercoledì in prime time.

Un nuovo appuntamento serale che andrà a sostituire la prima parte della Domenica Live di Barbara D'Urso, la quale dal 13 dicembre verrà trasmessa in versione ridotta, dalle 17.20 in poi e dovrà rinunciare al consueto talk domenicale dedicato ai reality show in onda sulle reti Mediaset.