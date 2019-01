Annuncio

Prosegue l'appuntamento del lunedì sera su Rai Uno con la nuova fiction La compagnia del cigno che vede protagonisti Francesca Cavallin, Anna Valle e Alessio Boni. La prossima settimana, precisamente lunedì 21 gennaio, andrà in onda la quarta delle sei puntate previste di questa prima stagione che ha debuttato ottenendo risultati d'ascolto a dir poco eccezionali in prime time. Una quarta puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena, caratterizzata dalla messa in onda dei due episodi dal titolo 'Insieme' e 'La notte di Matteo'. [VIDEO]

Spoiler La compagnia del cigno, trama quarta puntata

Le anticipazioni riguardanti il primo episodio dal titolo 'Insieme', della quarta puntata de La compagnia del cigno di lunedì prossimo, rivelano che Daniele convince Matteo ad andare dallo psicologo più spesso, così da potersi far seguire.

Successivamente chiederà a Marioni di essere comprensivo nei suoi confronti, dato che il giovane spesso dovrà assentarsi dalle prove dell'orchestra: il maestro, però, non vuole sentire ragioni.

A quel punto Daniele non può fare altro che raccontare al maestro tutta la verità: Matteo non ha mai superato il dramma della morte di sua mamma e va dicendo in giro che la donna è ancora viva. Luca e Irene, intanto, hanno ritrovato la loro serenità.

Il secondo episodio di questa quarta puntata de La compagnia del cigno, invece, si intitola 'La notte di Matteo': le anticipazioni rivelano che Marioni tenta di provocare in tutti i modi Matteo, sperando che il giovane si confidi con lui. Sofia, intanto, proverà ad essere di sostegno per Matteo, ma lui la allontana in maniera brusca e stizzita. Nel frattempo, la situazione tra Barbara e Domenico si farà sempre più tesa, al punto che lui decide di rinunciare al concerto di fine anno per non vederla ogni giorno.

Boom di ascolti per il debutto de La compagnia del cigno su Rai Uno

Intanto la Rai si gode lo straordinario successo [VIDEO] che La compagnia del cigno ha ottenuto al debutto.

Le prime due puntate, trasmesse eccezionalmente di lunedì e martedì, sono state seguite da una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, ottenendo uno share che oscilla tra il 23 e il 25%. Numeri decisamente molto soddisfacenti per la fiction che ha battuto nettamente gli ascolti del film Titanic, proposto da Canale 5 in due serate.

Da questa settimana, però, l'appuntamento con la fiction con Anna Valle verrà trasmesso soltanto di lunedì sera e quindi non sono previsti ulteriori raddoppi in prime time, così come è successo per l'esordio della scorsa settimana.