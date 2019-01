Annuncio

Esplodono già le prime polemiche sull'Isola dei Famosi e come ha dichiarato l'inviato Alvin, nel corso della puntata del daytime trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, nel corso della prossima puntata che vedremo in onda giovedì sera, potrebbe esserci un colpo di scena che riguarda uno dei protagonisti di Saranno Isolani, il quale dovrà fare chiarezza su una polemica che è esplosa in Italia nel corso delle ultime settimane. [VIDEO]

Prime polemiche all'Isola dei famosi: un concorrente è già a rischio

Per chi non lo sapesse, Saranno Isolani è un 'reality nel reality' che da la possibilità ad una persona sconosciuta di poter partecipare al reality show nelle vesti di concorrente.

Durante il daytime di oggi, Alvin ha confessato che c'è uno dei concorrenti che ha suscitato un bel po' di polemiche per una serie di comportamenti pregressi all'arrivo sull'Isola.

L'inviato del reality show ha poi aggiunto che questo giovedì sera dovrà rispondere in diretta alle accuse che gli verranno mosse.

Ma chi potrebbe essere? Stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore sui social, potrebbe trattarsi di John Vitale. Circa un anno fa, infatti, l'aspirante concorrente dell'Isola dei famosi ha postato delle frasi sessiste su Facebook rivolte alla conduttrice Barbara D'Urso. Il tutto è venuto fuori adesso che ha preso parte al reality show e quindi giovedì sera potrebbe essere 'interrogato' proprio su questa delicata vicenda.

L'attacco di Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega all'Isola

Ma questa non è l'unica polemica del momento che ruota intorno a questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. Lo scorso giovedì sera, per esempio, abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha 'sgridato' in diretta la bellissima Taylor Mega, chiedendo spiegazioni sul motivo per il quale sui social avesse annunciato che sarebbe tornata a casa dopo tre settimane di permanenza in Honduras.

La modella ha provato a giustificarsi ma la Marcuzzi [VIDEO] non ha creduto molto alla sua versione dei fatti e le ha chiesto di non inventarsi scuse o mettere in scena dei 'finti malori' per tornare a casa a distanza di tre settimane dall'inizio del reality show.

Polemiche anche da parte di Kaspar Kapparoni, il quale ha accusato la produzione di montare i filmati a loro piacimento e anche in quel caso la padrona di casa ha chiesto ai concorrenti di non cominciare con queste polemiche inutile e sterili che si ripetono ogni anno.