Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno [VIDEO], 'il paradiso delle signore' capace di portare nuove sorprese L'attenzione principale è posta intorno al personaggio di Elena, costretta a fare dei cambiamenti dopo aver tradito la fiducia del fidanzato. Gli spoiler della puntata di martedì 29 gennaio svelano che Marta vorrebbe mandare il fratello in una clinica in Svizzera nella quale può essere aiutato a disintossicarsi, mentre Umberto non crede che questa scelta sia la soluzione ai problemi del figlio.

Tina si è vista crollare il mondo addosso dopo aver terminato la collaborazione con il produttore discografico che ha notato il suo talento. Sandro, però, si è distinto per la sua precisione e non ha accettato le bugie al punto che è stato costretto a salutare Tina in preda alla disperazione.

Questo gesto della ragazza ha inciso sulla fine del rapporto con Sandro. Inoltre si respira un clima di tensione nella famiglia Amato anche per quanto avvenuto tra Antonio e Salvatore, ma Agnese prova a far riconciliare i due figli. La donna, però, finisce per accusare Elena per la lite tra i fratelli e ci sono delle novità per Antonio che decide di voltare pagina dando una svolta alla sua vita.

Antonio va a lavorare al circolo con Giovanni; il confronto tra Umberto e Marta

Antonio ha deciso di rompere il fidanzamento con l'attuale fidanzata e si mette a confronto con una nuova proposta che può cambiarne la carriera. L'Amato accetta di andare a lavorare al circolo con Giovanni per tenere il passato alle spalle tenendosi lontano da Salvatore che ha tradito la fiducia del fratello.

La famiglia Guarnieri, dal canto suo, vive una situazione difficile a causa della disperazione di Riccardo, scosso dal matrimonio saltato con Nicoletta. Umberto e Marta si confrontano sulla decisione da prendere in merito al giovane, dimostrando pareri discordi.

Elena comunica ad Anita l'intenzione di lasciare la caffetteria

Intanto Elena mostra ad Anita l'intenzione di lasciare il lavoro alla caffetteria per tenersi lontana da Salvatore e la giovane donna ottiene la comprensione da parte delle amiche, Roberta e Gabriella. La fine della storia con Antonio ha scosso la ragazza mentre Clelia si trova alle prese con una difficile situazione accettando l'invito di Oscar. Infine Umberto (Roberto Farnesi) felice di far entrare il figlio nell'azienda, si affretta a presentare Riccardo ai soci [VIDEO].