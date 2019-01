Annuncio

La prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019, trasmessa ieri sera su Canale 5, è stata a dir poco ricca di colpi di scena: in particolar modo abbiamo visto un'Alessia Marcuzzi che si è mostrata agguerrita [VIDEO] più che mai, al punto da smascherare in diretta anche la bellissima concorrente Taylor Mega, che a quanto pare starebbe facendo un po' il doppio gioco, dato che ai suoi tantissimi fan sui social ha detto che, dopo tre settimane, sarebbe tornata da questa avventura.

Alessia Marcuzzi smaschera Taylor Mega all'Isola dei famosi 2019

Immediata la reazione della padrona di casa dell'Isola dei famosi, la quale dopo aver appreso la notizia dai social, ha subito chiesto spiegazioni a Taylor nel corso della diretta della prima puntata.

Senza troppi mezzi termini, infatti, la Marcuzzi ha chiesto a Taylor se avesse già progettato il suo ritiro dall'Isola dopo tre settimane di permanenza in Honduras e soprattutto se ci fosse un progetto commerciale dietro questa decisione.

La ragazza ha provato a giustificarsi, dicendo di essersi posta un massimo di tre settimane, ma comunque ha negato tutto sottolineando che, nel caso in cui volesse abbandonare l'Isola dei famosi, dovrebbe pagare comunque una penale. A quel punto, allora, la Marcuzzi ha rincarato la dose e ha chiesto a Taylor, ma anche a tutti gli altri concorrenti, di comportarsi in maniera corretta nei confronti di tutte le persone che lavorano seriamente alla realizzazione di questo reality show.

Ecco allora che la conduttrice ha chiesto a Taylor di non inventare nessun tipo di malore dopo tre settimane e quindi di portare avanti il suo percorso in Honduras senza 'mezzucci'.

Cosa succederà a questo punto? Va detto che, subito dopo la prima puntata, Taylor Mega è finita già al televoto [VIDEO] e quindi rischia di essere fatta fuori dal pubblico alla seconda puntata dell'Isola dei famosi 2019.

L'attacco della Marcuzzi a Kaspar Kapparoni

Ma questo non è stato l'unico momento ad alta tensione che si è verificato nel corso della prima puntata di ieri dell'Isola dei famosi. Ad un certo punto, infatti, abbiamo visto che anche Kaspar Kapparoni ha cominciato a polemizzare nei confronti della produzione dell'Isola, mettendo in discussione la veridicità dei filmati che sono stati montati nel primo appuntamento di ieri sera.

Anche in questo caso, però, la Marcuzzi ha sbottato duramente nei confronti dell'attore, facendogli presente che non si può costruire un'isola a sua immagine e somiglianza, solo per farlo contento.